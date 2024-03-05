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提前綻放 阿里山櫻花季10日登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
阿里山森林遊樂園區內的「櫻王」染井吉野櫻，目前綻放超過6成。圖／林業保育署嘉義分署提供
阿里山森林遊樂園區內的「櫻王」染井吉野櫻，目前綻放超過6成。圖／林業保育署嘉義分署提供

嘉義阿里山櫻花季活動10日登場至4月10日，林業保育署嘉義分署指出，觀察發現受天氣影響，各品種櫻花都有提前綻放趨勢；為配合觀光，縣府表示，提供24小時緊急醫療網絡服務、查核阿里山公路周邊餐飲業衛生，保障遊客安心賞花。

嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、阿龜櫻、河津櫻、霧社櫻等，眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻目前開花約6到7成，同時沼平、祝山地區染井吉野櫻開花約1成。

嘉義分署也指出，園內其他重瓣類櫻花例如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計本月下旬陸續開花，至於其他花種，包括玉山杜鵑、海芋、木蘭、紫藤、垂絲海棠等現也陸續開始綻放。

阿里山國家風景區涵蓋嘉縣山區多個鄉，路途遙遠就醫不便，縣府表示，衛生局整合多項醫療計畫，讓7家急救責任醫院的醫護人員、救護車到遊樂區內香林衛生室輪班駐診，提供24小時緊急醫療網絡服務，同時也輔導聖馬爾定醫院在阿里山公路台18線64公里處設24小時全年無休的醫療站，也由大林慈濟醫院於梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室設假日觀光醫療站。

此外，嘉義分署與嘉市天文協會推出2天1夜阿里山天文生態體驗營「微笑星空」，4到6月間共7梯次，每人費用3000元，明起開放報名，詳情可洽嘉義分署官網。

嘉義 櫻花季 阿里山

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