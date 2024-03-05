雲林虎尾鎮長補選…林嘉弘登記參選 林明正披綠袍

被視為下屆雲林縣長選舉前哨戰的虎尾鎮長、麥寮鄉長補選，昨天起開始受理登記至明天，虎尾鎮代會主席林嘉弘率先登記以無黨角逐虎尾鎮長。民進黨原決定兩個選區都不提名、不徵召，卻在陣前「急轉彎」，雲林縣黨部執委會昨突通過徵召前立委蘇治芬的秘書林明正參選鎮長，但主委林金忠說，麥寮補選仍維持開放參選。

據分析，林嘉弘獲藍營支持、尤其是張家力挺，林明正則披綠袍參戰，地方解讀為張家與蘇治芬的政治角力延長賽，不過，蘇治芬昨天受訪時表示，對於林明正參選並不知情，無從表示任何意見。

林嘉弘在眾多里長、虎尾鎮代陪同下完成登記，發表「耀進步、耀樂活、耀幸福、邁向虎尾升格榮耀」4大政見，他指出，以同心協力無縫接軌為競選主軸，未來全力配合縣長張麗善、立委丁學忠、張嘉郡，爭取台積電大型科技業進駐，替虎尾「登記一張看得到未來的訂單」。

他也說，擔任主席5年來對公所預算概況瞭若指掌，當選一定可以無縫接軌，丁學忠未完成的鎮務由他來完成。

民進黨雲縣黨部主委林金忠說，上周曾徵詢林明正、虎尾鎮公所前秘書林建華、黨部執委丁奕綺，3人都無意參選，執委會才決議開放參選，但這兩天林明正表達參選意願，於是通過徵召。

林明正曾任前立委蘇治芬秘書、雲林肉品市場總務課長，他說，並沒有態度轉變，基於不讓民進黨在這一戰缺席才決定參選，不會怯戰、會全力應戰，也並非蘇治芬要他參選，「甚至蘇都不知道我會參選」。

雲林縣議員許留賓（中）昨天以無黨身分登記參加麥寮鄉長補選。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉長補選部分，昨天縣議員許留賓率先登記，以無黨身分參選，他說，登記是為破除他被「搓掉」的謠言，決心參選到底，若當選會積極爭取辦理麥寮未重劃的村落、加速開放社教園區館舍等。縣議員黃美瑤預定明天上午以無黨身分登記參選虎尾鎮長。