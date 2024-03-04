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蔡順正走過40年家扶歲月 老相本、舊T恤寫滿愛的故事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
蔡順正（中）拿出存放40年的老相本，與陳燦勳分享雲林家扶創建以來的點滴，充滿愛與和善。記者蔡維斌／攝影
蔡順正（中）拿出存放40年的老相本，與陳燦勳分享雲林家扶創建以來的點滴，充滿愛與和善。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心創辦之初即投入家扶工作的蔡順正，擔任家扶委員迄今已40年，見證家扶在雲林走過的歲月，也協助無數孩子脫貧，家扶主委陳燦勳今天頒發「愛心無限」獎牌感謝他無私的奉獻，他取出多年來收藏的相薄，一張張寫滿家扶行善的故事，是他一生珍貴的典藏。

40年來，蔡順正始終與雲林家扶並肩打拼，今天從家扶主委陳燦勲手中接過「愛心無限」獎牌，他有感而發，回顧40年前，蔡順正說，早年家扶還有推動營養改善，送牛奶與營養補給品給弱勢家庭，家扶義工得東奔西跑，忙著為貧困人家補給營養。

此外，為了籌建現今位在虎尾公安路的全國首棟扶幼兒童館，這位青商老會員更一刻不得閒，他說，當時虎尾青商會創辦人也是雲林前縣長廖泉裕，擔任家扶第1任扶幼主委，率領所有青商會員全力投入建館事務，為了募款不斷辦活動、義賣

蔡順正還取出他所收藏當年用來義賣的「愛心之花」T恤，十分珍貴，他說，當時募款義演盛況空前，邀請了當年紅遍全台的胡瓜、費玉清、林慧萍等歌手，來雲林家扶為建館籌募演出，用人山人海也不足以形容當時盛況。

已70歲從事鞋店生意的蔡順正委員說，事業已交棒兒子，感謝太太支持，讓他一年到頭忙著家扶服務工作，尤其看到家扶這麼多年來的發展，從救貧到脫貧的深耕，以及弱勢家庭的培力扎根，幼兒啟蒙教育，協助青少年成長，還為大專生青年就業準備服務，家扶不僅只是救濟，服務不再只是依賴救助，而讓許多貧困家庭從惡劣環境中，擺脫貧窮迎向光明。

他取出典藏的老照片，一張張舊照寫滿蔡順正投入家扶為善故事，陳燦勲感謝前輩為家扶打下好基石，40年對家扶的愛始終如一，用愛溫暖社會。

雲林家扶主委陳燦勳（左）親自拜訪蔡順正並贈送40年愛心無限感謝牌。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶主委陳燦勳（左）親自拜訪蔡順正並贈送40年愛心無限感謝牌。記者蔡維斌／攝影
蔡順正（左）保存30多年用愛起厝的T恤，是當時蓋雲林家扶兒童館成為熱賣贊助品，相當珍貴。記者蔡維斌／攝影
蔡順正（左）保存30多年用愛起厝的T恤，是當時蓋雲林家扶兒童館成為熱賣贊助品，相當珍貴。記者蔡維斌／攝影

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