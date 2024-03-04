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紅球計畫台南最終站揭曉 大南門城獲選

中央社／ 台南4日電

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫RedBall Project」，29日起將現身台南10處景點，繼先前公布4個地點後，最終站也確定是在大南門城。

台南市政府在2月29日舉辦的展前宣傳記者會中宣布，迄今遊歷全球40多個知名城市的紅球計畫，將從3月29日起至4月7日止，連續10天在台南10處景點現身，並公布安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場4個地點，透過將巨型裝置藝術紅球帶進台南街區巷弄，激發民眾對城市歷史關注。

消息公布後，除了活動官網及臉書（Facebook）粉絲專頁有不少網友敲碗期待公布相關活動資訊，地方各界社群網站也有極高討論度，大家不斷猜測另外6處在哪裡。

主辦單位日前公布透過加入官方LINE帳號，追蹤更新紅球出沒地點活動，輸入「紅球在哪兒」對話後，出現小遊戲選項，可解鎖此次紅球台南最終站謎底，是位於中西區古蹟大南門城，成為此次活動第5個被揭曉地點，至於另外5個，至今仍神秘感十足。

台南市文化局提供資料指出，「紅球台南」10天展期中，藝術家會帶著紅球移動到不同展出地點為紅球充氣，上午9時開始充氣，至傍晚6時完成撤展，整個行動本身即是藝術，藝術家親自探訪並挑選10處展出地點，都共同回應影響台南發展重要水文地景，如昔日的海岸沙丘區、文元溪流域、德慶溪流域、福安坑溪流域、竹溪流域及五條港和運河區域。

文化局指出，活動資訊將陸續露出，有興趣的民眾可透過活動FB粉專https://www.facebook.com/redballtainan2024、LINE官方帳號「@redballtainan2024」，持續關注追蹤取得紅球移動路徑等相關資訊。

台南 文化局 藝術家

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