快訊

台積電飆上725元天價繼續抱？ 法人：「1類人」先獲利了結

男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

嘉市長黃敏惠東京食品展 攜手推台灣好物

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）、嘉義縣長翁章梁（左一）出席東京食品展前記者會向大家推薦嘉義好物。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）、嘉義縣長翁章梁（左一）出席東京食品展前記者會向大家推薦嘉義好物。圖／嘉義市政府提供

2024東京國際食品展將於3月5日至8日，在日本東京國際展示場東館盛大展開，嘉義市長黃敏惠帶著8家參展品牌業者好物大禮包上台推廣，黃敏惠致詞時表示，嘉義市用最新鮮的食材，打造「嘉市好店」最佳伴手禮，繼續用台灣好物跟全世界交朋友。

嘉義市今年再次由市長黃敏惠領軍8家「嘉市好店」品牌及市府團隊，於3月4日前進日本，一到東京馬上趕赴由貿協主辦的展前記者會，一一向媒體記者介紹本次參展「嘉市好店」商品。

黃敏惠表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，也是北回歸線經過的人文城市，擁有最富饒的土地與豐富的物產，嘉義市以「新永續，出發！」為理念，將經過市政府嚴選的8家「嘉市好店」品牌產品，以在地食材、創新開發的設計能量，展現嘉義市獨特的伴手禮，設計力帶動經濟力的成效逐漸展現。

黃敏惠向媒體介紹8家參展品牌業者，包括「林聰明沙鍋魚頭」的經典沙茶拌麵、「里響咖啡」的阿里山咖啡、「義興嘉釀」醬油、「三光米」幸福嘉義米、「奮起福」米磚、「湯城鵝行」金蔥鵝油以及「皇鶴蜂蜜」等，都是造訪嘉義市旅客必買的伴手禮。

品牌 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市各界追思二二八事件 黃敏惠獻花致意

定向越野／楊晁青協會盃再稱霸 黃敏惠連兩冠

黃敏惠領軍8家優質產業嘉義隊 前進東京國際食品展

影／嘉市資源垃扱場大火引發嘉縣長及立委要追究 黃敏惠發聲了

相關新聞

台灣燈會倒數計時！經典卡通花燈引熱議 台南市府這樣做

2024台灣燈會進入倒數計時，今年燈會頗受大眾好評，但仍有不少花燈作品引發熱議，其中，競賽燈區中「童年時光機」，因經典卡...

台南後壁雅聞觀光工廠最快下月開幕 交通引發關注

本土美妝業者雅聞集團斥資10億元在台南後壁區闢雅聞湖濱療癒森林，預計最快下月開幕，由於日前春節試營運期間暴紅，外界關注未...

路過注意！警方公布台南沿海9處超速取締熱點

台南市學甲警分局今天公布轄內最新超速取締熱點，共有9處都是易肇事路段，涵蓋台61線、台61線等交通要道，限速50至90公...

民進黨徵召林明正選虎尾鎮長 蘇治芬：不知情不予回應

雲林縣虎尾鎮長補選，民進黨原本不提名、不徵召，今天突然陣前「急轉彎」，雲林縣黨部今天例行執委會通過徵召前立委蘇治芬秘書林...

廢棄高壓瓶別亂丟 南市環保局今年續辦回收兌換清潔劑活動

用過的農藥瓶、高壓瓶、飲料玻璃瓶別亂丟！台南市環保局今年與東山、後壁、龍崎等8區農會合作，舉辦廢農藥瓶回收兌換活動，同時...

汰換節能冰箱冷氣 南市加碼抽iPhone 15 Pro等好禮

鼓勵民眾換購節能冰箱、冷氣， 南市加碼將抽出iPhone 15 Pro等145個好禮，籲請用戶在4月底期限內換購，於5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。