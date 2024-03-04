嘉市長黃敏惠東京食品展 攜手推台灣好物

2024東京國際食品展將於3月5日至8日，在日本東京國際展示場東館盛大展開，嘉義市長黃敏惠帶著8家參展品牌業者好物大禮包上台推廣，黃敏惠致詞時表示，嘉義市用最新鮮的食材，打造「嘉市好店」最佳伴手禮，繼續用台灣好物跟全世界交朋友。

嘉義市今年再次由市長黃敏惠領軍8家「嘉市好店」品牌及市府團隊，於3月4日前進日本，一到東京馬上趕赴由貿協主辦的展前記者會，一一向媒體記者介紹本次參展「嘉市好店」商品。

黃敏惠表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，也是北回歸線經過的人文城市，擁有最富饒的土地與豐富的物產，嘉義市以「新永續，出發！」為理念，將經過市政府嚴選的8家「嘉市好店」品牌產品，以在地食材、創新開發的設計能量，展現嘉義市獨特的伴手禮，設計力帶動經濟力的成效逐漸展現。

黃敏惠向媒體介紹8家參展品牌業者，包括「林聰明沙鍋魚頭」的經典沙茶拌麵、「里響咖啡」的阿里山咖啡、「義興嘉釀」醬油、「三光米」幸福嘉義米、「奮起福」米磚、「湯城鵝行」金蔥鵝油以及「皇鶴蜂蜜」等，都是造訪嘉義市旅客必買的伴手禮。