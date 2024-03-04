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美食提味靈魂食材 台南紅蔥頭面積占全台逾9成

中央社／ 台南4日電

台南市紅蔥頭種植面積占全台92%，其中七股區為最大產區，目前正值盛產期，今年的七股紅蔥頭產業文化活動將於16日在七股區農會舉行，盼讓更多民眾認識這種美食料理靈魂食材

台南市政府農業局與七股區農會今天在七股農會舉辦活動宣傳記者會，七股農會理事長陳福得致詞表示，很多人知道七股光電面積全台第一，但不知道七股也是紅蔥頭最重要產地，可說是長期「隱形冠軍」。

陳福得指出，七股緊鄰台灣海峽，沙洲、潟湖及灘地等獨特地形隨處可見，因海風氣候及鹹土壤地質，所種植生產紅蔥頭香氣濃郁、品質優良，通常在中秋節後栽種，約4個月可收成，目前已接近產季尾聲。

台南市政府農業局農會輔導科長王仁志表示，台南市紅蔥頭種植面積占全台92%，排名第一，其中七股區為台南最大產區，碗粿等不少經典台式料理及小吃會以紅蔥頭提味，是眾多小吃及美食料理美味秘方，更是不可缺少的靈魂食材。

台南市農業局提供資料指出，16日登場的七股紅蔥頭產業文化活動活動，當天安排川劇變臉、小丑魔術等精采表演，還有新鮮紅蔥頭及其加工品的展售，以及趣味競賽剪紅蔥頭、親子DIY紅蔥染手巾等各種體驗活動。

農業局指出，七股區農會已連續3年推出「七股紅蔥頭體驗之旅」，帶民眾欣賞七股自然生態環境，包括鹽山和紅樹林等景點，並體驗在紅蔥田拔蔥和DIY紅蔥頭風味披薩樂趣。

台南 農會 食材

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