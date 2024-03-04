廢棄高壓瓶別亂丟 南市環保局今年續辦回收兌換清潔劑活動

用過的農藥瓶、高壓瓶、飲料玻璃瓶別亂丟！台南市環保局今年與東山、後壁、龍崎等8區農會合作，舉辦廢農藥瓶回收兌換活動，同時將高壓瓶回收列入重點項目，後續將機動辦理垃圾袋破袋檢查，呼籲民眾切勿混入一般垃圾丟入垃圾車。

環保局表示，自2021年起，每年都會辦理廢農藥瓶回收兌換活動，統計已回收9.5公噸廢農藥瓶，今年持續辦理回收兌換活動，自即日起至10月底，民眾收集5公斤的農藥瓶、高壓瓶或飲料玻璃瓶，即可兌換1瓶玻璃清潔劑或排水管疏通劑。

環保局也提醒，農藥瓶中因含有有毒物質，回收前記得要「三沖三洗」洗乾淨，並將蓋子鎖緊勿壓扁，再單獨回收，切勿隨意棄置；瓦斯罐、造型噴霧、殺蟲劑、噴漆罐皆屬於高壓瓶，回收前請先排空內容物，並單獨交給資源回收車回收。

環保局強調，高壓瓶回收是今年重點宣導項目，除辦理回收兌換活動外，也將機動辦理垃圾袋破袋檢查，呼籲民眾切勿混入一般垃圾丟入垃圾車，以免因垃圾車壓縮引起炸爆、起火等危險，詳細資訊也可洽南市環保局官網查詢。