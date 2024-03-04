汰換節能冰箱冷氣 南市加碼抽iPhone 15 Pro等好禮

鼓勵民眾換購節能冰箱、冷氣， 南市加碼將抽出iPhone 15 Pro等145個好禮，籲請用戶在4月底期限內換購，於5月7日前完成線上登錄消費發票，就有機會將大獎帶回家。

南市經發局今在民治市政中心開記者會，舉辦「節電好生活 家電選標章 好康『獎』不完」抽獎活動，副局長蕭富仁說，經濟部113年持續推動「住宅家電汰舊換新節能補助計畫」，購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，符合汰舊換新規定皆可申請3000元補助，再搭配財政部貨物稅退稅，每台家電最高有5000元節能優惠。

而南市經發局鼓勵用戶優先選購具「節能標章」或「能源效率分級標示1或2級」家電產品，加碼辦理這次活動，邀集南市直轄市電器商業同業公會、台南市電器商業同業公會、大台南電器裝修公會三大公會會員店家及南市轄內8家連鎖賣場88家合作特約門市 (全國電子、大同3C、燦坤、順發、家樂福、大潤發、愛買及特力屋等) ，將抽出iPhone 15 Pro 256GB手機、空氣清淨機等145個獎品，總價值超過25萬元。

經發局長林榮川指出，本次抽獎活動不限金額及數量，民眾於台南市區域範圍內任一合法店家消費購買「節能標章」或「能源效率分級標示1或2級」家電產品並取得統一發票、免用統一發票收據或發票載具，即可線上登錄發票獲得抽獎機會1次，節能家電 (設備) 單筆滿3000元及1萬元各加碼1次抽獎機會，上限加碼2次，最高有3次抽獎機會。

經發局進一步表示，民眾凡3月1日起至4月30日購買符合抽獎資格家電產品，於5月7日23時59分前完成線上登錄消費發票 (https://reurl.cc/mryqnV) 產品購買資訊，買得越早，中獎機會越多。