刺激結婚率、生育率 雲林睽違多年將辦聯合婚禮

雲林縣人口數去年底跌破66萬人，全年度粗結婚率4.6%，低於全國平均5.36%，縣府為催生人口，除推出為期兩年的「雲林萬寶龍」獎勵生育計畫，今年將舉辦3場未婚聯誼活動，並規畫在5月20日舉辦睽違多年的聯合婚禮，盼藉此增加人口數。

雲林縣府民政處戶政科長廖國堡表示，2023年11月全縣人口數首度跌破66萬人，今年一月底已跌至65萬9564人，不僅2023年粗出生率（一年內每一千位年中人口平均活產數）4.84%，低於全國平均5.81%，就連粗結婚率也只有4.6%，低於全國平均5.36%。

雲林縣長張麗善今年推出為期兩年的「雲林萬寶龍」獎勵生育計畫，加碼生育津貼，前三胎提高補助至3萬元，第四胎起每胎提高補助至10萬元，2024、2025年出生再加碼3萬元月子營養補助。民政處統計，萬寶龍計畫推出後，今年一、二月新生兒登記人數683人，高於去年同期492人。

民政處長蕭德恕表示，除「雲林萬寶龍」獎勵生育，縣府也鼓勵適齡結婚，去年底舉辦未婚聯誼活動，已牽線12對未婚男女，今年將再舉辦3場未婚聯誼活動，並將在5月20日舉辦睽違多年的聯合婚禮，活動細節規畫中，近日將會開放報名，希望能有效提高結婚率與出生率。