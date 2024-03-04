快訊

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

大咖歌后竟爆出「女兒與媽先後交往同一男」 舊愛變繼父

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不落入窮得只剩房子的窘境

台南永康沒下雨地下道卻積水 抽水機故障造成

中央社／ 台南4日電
台南永康區中正路機慢車專用地下道今天上午出現沒下雨卻積水情況，市府人員查看後發現為抽水機組故障，排除後將積水抽乾。圖為永康中正路商圈／聯合報系資料照
台南永康區中正路機慢車專用地下道今天上午出現沒下雨卻積水情況，市府人員查看後發現為抽水機組故障，排除後將積水抽乾。圖為永康中正路商圈／聯合報系資料照

台南永康區中正路機慢車專用地下道今天上午出現沒下雨卻積水情況，雖不嚴重，但警方一度拉封鎖線管制以策安全；市府人員查看後發現為抽水機組故障，排除後將積水抽乾。

中正路地下道緊鄰工業區，也是往返鹽行地區、台1線、國道1號永康交流道要道之一，上午有通勤民眾發現地下道有積水，由於當地近日沒有下過雨，讓用路人感到奇怪；永康警分局獲報後派員前往查看，雖發現積水不多，但為確保用路人安全，一度在兩端出入口拉封鎖線管制通行。

機車騎士騎到入口後發現無法通行，只能改上陸橋行駛，導致車流量較大。

台南市政府水利局人員告訴中央社記者，經水利局與永康區公所人員查看，發現積水原因為抽水機組故障，已在上午10時完成修復並將現場積水抽乾。

台南 水利局

延伸閱讀

台南永康正德宮徒步進香 扛神尊3天抵車城福安宮

傳承百年的習俗 永康廣興宮「擔水餅」今登場

虎斑過橋遇一灘積水「四肢跨成ㄇ字型踩在邊緣」不讓白肉球落地：當貓真辛苦...

NBA／明「勇湖大戰」詹皇不打 伍德左膝積水至少休2周

相關新聞

阿里山櫻花季3月10日登場 阿里山公路設立24小時全天候醫療站

2024阿里山櫻花季將於3月10日至4月10日正式展開，為確保賞花民眾安心出遊、開心賞花，嘉義縣政府強化山區醫療及餐飲衛...

刺激結婚率、生育率 雲林睽違多年將辦聯合婚禮

雲林縣人口數去年底跌破66萬人，全年度粗結婚率4.6%，低於全國平均5.36%，縣府為催生人口，除推出為期兩年的「雲林萬...

嘉市觀光蛋黃區7.27公頃 阿里山林業村公開招商藝文特區

面積廣達7.27公頃又位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村公開招商，林業署林鐵及文資處表示，透過促參案營造富含教育、休閒、...

不只光電種電全台第一！七股紅蔥頭也是隱形冠軍 台南面積逾全台9成

台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動，希望將在地這項全國「隱形冠軍」農產品，讓...

此時有聲勝無聲 台南有聲書助學障生聆聽知識

認字、閱讀障礙是學習障礙的一部分，但透過「聆聽」方式仍可進行學習，台南市目前約有1143名學障學生，南市教育局每學期也推...

影／來看白海豚嬉戲丟魚！ 白海豚溝通覓食叫聲不同

海洋保育署公布112年度白海豚調查成果，共目擊白海豚20群次，辨識出29隻個體，其中一隻為新增少年期個體。海保署推估白海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。