台南永康沒下雨地下道卻積水 抽水機故障造成

台南永康區中正路機慢車專用地下道今天上午出現沒下雨卻積水情況，雖不嚴重，但警方一度拉封鎖線管制以策安全；市府人員查看後發現為抽水機組故障，排除後將積水抽乾。

中正路地下道緊鄰工業區，也是往返鹽行地區、台1線、國道1號永康交流道要道之一，上午有通勤民眾發現地下道有積水，由於當地近日沒有下過雨，讓用路人感到奇怪；永康警分局獲報後派員前往查看，雖發現積水不多，但為確保用路人安全，一度在兩端出入口拉封鎖線管制通行。

機車騎士騎到入口後發現無法通行，只能改上陸橋行駛，導致車流量較大。

台南市政府水利局人員告訴中央社記者，經水利局與永康區公所人員查看，發現積水原因為抽水機組故障，已在上午10時完成修復並將現場積水抽乾。