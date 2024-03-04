阿里山櫻花季3月10日登場 阿里山公路設立24小時全天候醫療站

2024阿里山櫻花季將於3月10日至4月10日正式展開，為確保賞花民眾安心出遊、開心賞花，嘉義縣政府強化山區醫療及餐飲衛生食安稽查。縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣拚觀光也要透過完善的山區醫療、把關食安，保障遊客及民眾生命安全。

縣府表示，阿里山國家風景區涵蓋番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉瑞里風景區、太平雲梯、阿里山鄉等沿線的知名風景區，山路蜿蜓多處危險路段、路途遙遠致就醫不便，縣衛生局特於阿里山森林遊樂區香林衛生室整合健保署IDS計畫、林務局緊急醫療救護計畫及衛福部觀光地區緊急醫療救護計畫，7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，提供24小時緊急醫療網絡服務。

同時，衛生局輔導聖馬爾定醫院於阿里山公路台18線64公里處設立24小時全年無休的醫療站，阿里山鄉衛生所提供門診服務，共同肩負初步緊急醫療救護處置，維護民眾醫療及提昇緊急救護品質。

趙紋華表示，櫻花季期間吸引上萬名觀光客賞花，人車眾多，民眾須注意交通秩序安全，為利偏遠山區就醫可近性及方便性，緊急醫療反應動員速度最佳化，除於石棹設立全天候24小時醫療站，也由大林慈濟醫院於梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室設置假日觀光醫療站。