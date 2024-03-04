阿里山櫻花季3月10日登場 阿里山公路設立24小時全天候醫療站
2024阿里山櫻花季將於3月10日至4月10日正式展開，為確保賞花民眾安心出遊、開心賞花，嘉義縣政府強化山區醫療及餐飲衛生食安稽查。縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣拚觀光也要透過完善的山區醫療、把關食安，保障遊客及民眾生命安全。
縣府表示，阿里山國家風景區涵蓋番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉瑞里風景區、太平雲梯、阿里山鄉等沿線的知名風景區，山路蜿蜓多處危險路段、路途遙遠致就醫不便，縣衛生局特於阿里山森林遊樂區香林衛生室整合健保署IDS計畫、林務局緊急醫療救護計畫及衛福部觀光地區緊急醫療救護計畫，7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，提供24小時緊急醫療網絡服務。
同時，衛生局輔導聖馬爾定醫院於阿里山公路台18線64公里處設立24小時全年無休的醫療站，阿里山鄉衛生所提供門診服務，共同肩負初步緊急醫療救護處置，維護民眾醫療及提昇緊急救護品質。
趙紋華表示，櫻花季期間吸引上萬名觀光客賞花，人車眾多，民眾須注意交通秩序安全，為利偏遠山區就醫可近性及方便性，緊急醫療反應動員速度最佳化，除於石棹設立全天候24小時醫療站，也由大林慈濟醫院於梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室設置假日觀光醫療站。
縣長翁章梁表示，為維護花季期間遊客醫療及飲食安全，嘉義縣政府做各項醫療服務的整備，已指示衛生局針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業辦理衛生講習及聯合衛生查核，各地民眾安心來嘉賞花。
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