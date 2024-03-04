台灣燈會人潮千萬 民怨交通夢魘

台灣燈會倒數1周，已吸引破千萬人次賞燈，不少民怨交通仍是一場夢魘，市府雖在高鐵燈區規畫26公頃停車場、擁近6000格車位，但假日晚間就停滿，排隊進場至少等半小時，車陣更回堵，讓整個高鐵站區聯外交通都塞住難行。燈會10日閉幕，本周六、日人車潮恐再現高峰，民代建議在更外圍就引導車流；市府回應，會機動引導至其他停車空間。

市府統計截至前天，安平與高鐵燈區總遊覽人數破千萬人次，高鐵燈區旁26公頃停車場總周轉車次也再創新高，達約1萬4000車次。

但當地民眾說，假日下午起有大量車流，車輛從86快速道路下交流道，一路轉進燈區附近就會塞在停車場周遭，加上從停車場步行至燈區的民眾湧入，車輛停等紅燈情形會拉長，更加長塞車距離。

市議員陳皇宇說，燈會官網有高鐵燈區的即時停車率，可再加強宣導，讓民眾得知最新停車狀況，另建議可協調周邊例如長榮大學讓民眾停放、再轉接駁車，跨局處協調解決停不了車情況。

市府表示，26公頃停車場由交通局機動調整進入口車道數，進場及離場尖峰時段，單方向最多都能有4車道，也會透過廣播現場即時停車資訊，而假日期間除了萬國通路開放免費停車位，再轉乘接駁車，也會引導遊客前往歸仁13路、民營停車場或者中正南路周邊停放車輛，是否再增闢空間將會滾動檢討。

台鐵沙崙站在燈會啟燈時出現大排長龍的散場人潮，近日搭乘的民眾說，現排隊人潮幾乎很快就排除，最多等待約10分鐘。台鐵南區營運處表示，沙崙站2月24日至3月2日總進出站人數達15萬3000人，前天進出站人數達2萬9500人次，除持續假日加開26班次疏導，排隊動線更控制避免搭接駁車和搭火車的遊客混雜，狀況良好，前兩天並未啟動市府接駁機制。