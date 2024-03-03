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雲林斗南有機馬鈴薯免費摘 古早味「馬薯簽」香脆好吃
雲林縣斗南鎮以參與式預算開辦第1屆將軍社區馬鈴薯節，結合石龜溪河堤黃花風鈴木，今天舉辦有機馬鈴薯免費採摘活動，吸引大批民眾參加，有人一家出動賞花之餘，合力挖馬鈴薯，樂趣無窮，馬鈴薯田擠滿人，除將一袋袋馬鈴薯帶回家，還品嘗古早味的「馬薯簽」和薯球等美味，熱鬧滾滾。
為體現公民審議精神，斗南鎮公所就各社區提出的「黃色『風』薯節」、「拔蘿蔔 蘿蔔拔完要做啥!!!」、「石龜花『蔔』節」等3案進行投票，今天在斗南溫磘宮舉辦將軍社區第1屆「黃花風鈴木節暨馬鈴薯節」，鎮長沈暉勛、議員簡慈坊、王秋足及數百名民眾參加。
有機黃金馬鈴薯達人也是獎軍社區理事長張見堂，講解有機黃金馬鈴薯成長史，現場有許多馬鈴薯手作產品和食品，社區志工更製作薯泥、炸薯球，更有古早味的馬鈴薯簽，風味獨特，讓人一口接一口。
鎮長沈暉勛表示，由斗南鎮「公民審議培力工作坊」邀請有志青農、社區民眾、青年學子集思共學，以參與式預算方式推廣斗南在地農特產，行銷農村社區的永續美好，尤其斗南是國內馬鈴薯主產地，產量占全國約5成以上，契作面積達上千公頃，這次舉辦社區第1屆馬鈴薯行銷，深具意義。
今年馬鈴薯產量豐盛，價格也不錯，有機馬鈴薯產地價每公斤達50元，今天開放供人免費採摘，吸引大批民眾下田，一家大小採薯樂，不斷傳出笑聲，沒多久田裡的馬鈴薯全被採光光。
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