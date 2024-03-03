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台南燈會遊客造訪逾千萬人次 26公頃停車場尖峰時段仍一位難求

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台灣燈會在台南進入閉幕倒數階段，迄今已突破千萬人次。記者李文德／攝影
台灣燈會在台南進入閉幕倒數階段，迄今已突破千萬人次。記者李文德／攝影

台灣燈會台南，展期至3月10日正進入閉幕倒數階段，據市府統計安平及高鐵燈區賞燈人潮昨晚已逾千萬人次，而高鐵燈區26公頃大的停車場總周轉車次再創新高，達1萬4000車次左右。市府表示，假日晚上6點至8點之間為尖峰期，26公頃大的停車場接近滿場，進場停車都需排隊20至30分鐘。地方民眾觀察到，相較於上周啟燈當天交通情況，現已改善許多。只不過靠近大停車場時都會塞車，甚至出現一位難求的盛況。

地方民眾表示，假日尤其是周六車流量最可怕，特別是車輛下台86線交流道，接轉進高鐵燈區時就會與湧入人潮。尤其到了傍晚5.6點，車子就會塞在停車場前。加上當時人潮多，從停車場要走去燈區的民眾們湧入，交通管制下都會讓行人通行時間拉長，車輛停等紅燈的狀況就會拉長，更會加長塞車距離。更有民眾表示，剩下最後一周階段，感覺可以再將交通情形做得更好，不要讓遊客們敗興而歸。

上周台鐵沙崙站同樣也出現大排長龍的散場人潮，當時因動線等問題被民眾抱怨，但搭乘兩次以上來賞燈的民眾表示，現在排隊人潮幾乎很快就排除掉，最多也只等10分鐘左右，比上周的情形好很多。

針對燈區內塞車情形，市府表示，26公頃H1大停車場是依據進出場車流型態，由交通局機動調整進入口車道數，進場及離場尖峰最多都能有4車道，大幅減少在場內等候時間。不過因假日車潮多，近6000席格位仍有限，經過觀察幾個假日，約傍晚6點起就會接近滿場，故6至8點現場會機動強制引導入口方向或短暫關閉入口，並將等候車流往外引導至歸仁13路開放路邊停車，以免造成周邊交通癱瘓。

除此之外，市府也呼籲遊客可避開尖峰時段，或前往外圍停車場停放，如萬國通路，再轉搭接駁車，更可搭乘高鐵、臺鐵、H31市府快線或62平實快線接駁車，省去找尋車位困擾。

台灣燈會在台南進入閉幕倒數階段，迄今已突破千萬人次。26公頃大的停車場傍晚起進入尖峰時刻，更有民眾反映一位難求。記者李文德／攝影
台灣燈會在台南進入閉幕倒數階段，迄今已突破千萬人次。26公頃大的停車場傍晚起進入尖峰時刻，更有民眾反映一位難求。記者李文德／攝影

停車場 台南 台灣燈會 高鐵

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