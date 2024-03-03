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美國紅球旋風3月底席捲台南 地方關心大新化在其中？

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
由美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，透過直徑4.5公尺、重達122公斤的「紅球」巨型藝術裝置，融入城市街道與空間，在全球颳起一陣紅球旋風，今年3月29日起連續10天，也將在台南現身，與民眾相見。圖／南市府文化局提供
由美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，透過直徑4.5公尺、重達122公斤的「紅球」巨型藝術裝置，融入城市街道與空間，在全球颳起一陣紅球旋風，今年3月29日起連續10天，也將在台南現身，與民眾相見。圖／南市府文化局提供

台南將在年3月底迎來紅球旋風，美國藝術家Kurt·Perschke的知名藝術裝置「紅球計畫」3月29日起連續10天在台南各大景點展出。日前文化局搶先公布了4個展出地點，而其他6處地點則只公布周邊資訊，神秘感十足，不過公開資訊中有一處將選在新化區附近，讓不少地方民眾高度重視，更紛紛貼文模擬，猜測紅球展示地點。

「紅球計畫」是美國藝術家Kurt·Perschke2001年發起的藝術計畫，將直徑4.5公尺、122公斤重的巨型充氣紅球置入城市風景中，激發更多關於藝術與生活的想像。目前已經造訪過全球40多個知名城市，在世界各地颳起一陣旋風。而紅球每座城市只會展出一次，可說一期一會，2010年紅球計畫就曾造訪台北，當時引起不少話題，睽違14年後，紅球就要降臨台南，自3月29日開始，10天展期中將紅球移動到不同地點充氣展出，預計每天早上9點充氣、晚間6點完成撤展。

目前主辦單位只公布安平古堡、接官亭、成功大學未來館及河樂廣場4個確定地點，後續6個地點還沒有公布，不過在公開揭露資訊，有網友發現大新化區也將有紅球展示，就連宣傳短片也出現新化區景點，引起在地民眾關注。更有多個社團紛紛貼文製作模擬圖，展示可能的地點以及紅球安置後的視覺效果，民眾也頻頻敲碗，希望趕緊公布實際地點。

文化局表示，紅球3月29日至4月7日，在台南10處景點與市民近距離接觸，這種特殊體驗，讓不少市民期待，網路上甚至喊出「黃鴨只能遠觀，紅球還能近玩」活動還沒開始，已吊足市民胃口。

紅球計畫本月底起連續10天將在台南各地展示，目前僅公布4處展出地點，其餘6處保密到家，僅公布周邊地點。記者李文德／翻攝
紅球計畫本月底起連續10天將在台南各地展示，目前僅公布4處展出地點，其餘6處保密到家，僅公布周邊地點。記者李文德／翻攝

台南 文化局 景點

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