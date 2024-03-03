嘉義市2023年住宿214萬人次創新高 銷售額破25億

交通部觀光署台灣旅宿網統計資料顯示，2023年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，再創歷史新高，較2022年成長16%，住宿業營利事業銷售額為25億2789萬元，也成長19%。市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市在觀光署每年考核績效，連續2年獲得最高肯定的特優評比。

觀光新聞處長張婉芬表示，依據觀光署台灣旅宿網統計資料，2023年嘉義市旅宿業不只在住宿人次及住宿業營利事業銷售額繳出亮眼成績，在觀光署每年辦理考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，連續2年獲得最高肯定的特優評比。

張婉芬表示，嘉義市素以火雞肉飯、沙鍋魚頭等小吃或中央噴水池等著名景點聞名全台，而過去阿里山林業文化為嘉義市留下6000棟的木造建築，許多老屋經過整建，轉身成為懷舊又新潮的小店，漸漸成為嘉義市獨具風格特色。

嘉義市府也順勢推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，張婉芬表示，藉由100多間特色店家，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的選項之一。去年光織影舞、嘉義市國際管樂節、花海節、購物節、開嘉市集等各項活動，還有城隍廟舉辦的城隍中元祭，吸引許多國內外觀光客，為嘉義市帶來人潮與錢潮。

張婉芬說，去年推出十大旗艦計畫，其中「影視新協力」整合各項協拍計畫與資源，吸引國內外劇組來嘉拍片，像是目前於Line TV上映的《華麗計程車行》、《化外之醫》及《阿叔》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規畫，將可持續促進城市行銷及帶動另一波觀光人潮。