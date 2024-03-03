獨居男低收竹管屋頂瀕塌陷 南市做工行善團助修繕

台南柳營區低收入戶獨居男子，居處為竹管屋頂瀕臨塌陷，經台南市勞工局「做工行善團」修繕志工日來協力投入修繕房屋，希望為弱勢勞工打造溫暖安全的住家環境。

柳營區66歲連姓男子，平日獨居，具低收入戶身分，住處環境惡劣，房屋屋頂為竹管屋，年久損壞，中間嚴重下陷，隨時都有坍塌危險。

勞工局「做工行善團」修繕志工訪查屬實後投入人力，上月26日泥水工會志工前往柳營區，進行屋頂、屋瓦、天花板拆除清運施工，今由電氣工會接力，共同打改造一個能安心居住環境，新加入修繕的志工梁清池、姚昆龍今是第一次服務，他們表示，加入做工行善團非常有意義。

做工行善團還派員到南區進行二手家具評估，以供未來在修繕過程中將合適二手家具，贈與有家具短缺或家具毀損的案家。