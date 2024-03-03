影／密集恐懼症發作...逾千隻鳥兒棲息電線上 民眾最怕這「鳥事」當頭

民間謠傳被鳥屎滴到可能走「好屎運」，中大獎機率增加。不過，台南仁德後壁里仁德教會一帶的民眾，卻是每年春節前後都會受到「鳥屎雨」波及，數以千計的鳥兒傍晚棲息在電線上，密集程度讓人頭皮發麻，騎車的民眾停紅綠燈時，也會刻意遠離鳥兒聚集處。面對「鳥事」，當地民眾無奈表示，每年都這樣，很擔心隨時遇到鳥屎雨。

仁德區後壁里中正路二段、北保東路及民安路等路口，近來每當傍晚都會出現數以千計的家燕棲息在電線上頭，里長王俊傑表示，此情形每年大約在春節前後就會爆量出現，而此處又剛好是人口稠密處，當地居民其實都會出動驅鳥球，盼鳥兒遠離。不過沒多久後，燕子們又會飛回來，就以目前狀況而言，就屬仁德教會到後壁厝郵局情形最嚴重。

實際走到當地查看，大約接近晚間6點就燕子陸陸續續在此處盤旋，過不久後大量鳥兒棲息在電線上，短短不到100公尺的道路上方，可以見到燕子嘰嘰喳喳的叫聲，往上抬頭看密集程度相當驚人，鳥兒們好似正對彼此訴說「今天做了多少工作」。而這時間剛好又正值下班時間，許多騎士停紅綠燈時都會刻意與鳥兒聚集處保持距離，避免受到「鳥屎雨」沐浴。

當地民眾表示，這情形已經維持好幾年，鳥兒傍晚都會聚集，聽到此起彼落的滴答聲絕對不是雨滴，而是一坨坨鳥屎滴在地面的聲音，當地人更笑稱「最不敢亂違停」路段。

市議員郭鴻儀表示，此處可能是因為候鳥的習性，才有這麼多鳥兒棲息在此。除了之前購置驅鳥球讓當地民眾使用，現在購置新型的驅鳥神器試用，但用了這些驅鳥設備後，可能燕子們會移到不遠處棲息。目前會請環保局定時針對此路面清潔，也會在農業局討論更有效的驅鳥方案。