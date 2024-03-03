疫後拚觀光 嘉縣公車轉虧為盈

嘉義縣公車是公營公車，受老化少子化衝擊，肩負偏鄉載客社會福利，長期虧損，收入主要仰賴公路局票價補貼，公車處疫後靠熱門觀光路線載客收入，運量提升，去年轉虧為盈，創造1900多萬元歷史新高紀錄，慶祝婦女節，當天女性朋友免費搭乘。

公車處曾是嘉縣沉重財政包袱，每年虧損數千萬，近10年勵精圖治，2013年起轉虧為盈，後因提列退休準備金出現虧損，又因人事、油費與折舊增加，加上老化、少子化，學生減少，勞基法一例一休衝擊，2019虧損逾2千萬元。

成大機械工程系博士公車處長楊志雄，2020年底由副處長調升處長，遭逢疫情及缺司機等，營運雪上加霜，楊志雄認真經營，開源節流，開發老人出遊公車，疫情解封觀光載客收入增加，去年轉虧為盈，讓縣長翁章梁開心滿意。

轉虧為盈有何秘訣？楊志雄說，公車處以往行駛偏鄉路線為大宗，台3線以東山區路線幾乎都是公車行駛，政府附屬公營單位肩負社會福利，長久以來財務虧損。去年疫後第一年，民眾出遊觀光人潮，為公車業露出曙光，縣府推展觀光，大埔美觀光工廠，新港奉天宮與北港朝天宮廟會，布袋漁市觀光熱潮等，湧入觀光人潮，尤其阿里山更吸引國內外遊客。

公車處運量旅次去年共138萬人次，較前1年增加23萬人次，成長最多前三條路線：嘉義-阿里山較前1年增加6萬8千人次，成長55%；高鐵-阿里山增加2萬3千人次，成長59.4%；嘉義-北港線增加2萬8千人次，成長22%。運量提升財務轉虧為盈，去年盈餘1900多萬元，期望今年運量再攀升，加強服務品質安全。三八婦女節將近，感謝女性朋友辛勞，當天女性搭乘公車處營運全部路線一律免費，歡迎全國女性朋友搭乘公車暢遊嘉義。