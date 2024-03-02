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雲林東勢親子拔蘿蔔樂趣 吸引逾1萬5000人

中央社／ 雲林縣2日電

雲林縣東勢鄉生產胡蘿蔔占全國產量1/3，在地業者今天辦國際台灣胡蘿蔔日並開放1公頃胡蘿蔔田，讓民眾享受親子拔蘿蔔樂趣，吸引1萬5000多人不畏寒風下田體驗，場面熱鬧。

雲林縣政府表示，全台有3大胡蘿蔔產地，分別是台南將軍、雲林東勢、彰化二林，而雲林東勢的種植面積達157公頃，生產胡蘿蔔占全國產量1/3，胡蘿蔔的品質數量最佳，其中雲林在地企業VDS活力東勢生產的胡蘿蔔更是「雲林良品」。

VDS活力東勢將每年3月第1個假日訂為國際台灣胡蘿蔔日，並舉辦拔蘿蔔等趣味活動，今年邁入第3年，業者今年開放1公頃胡蘿蔔田，今天有來自全國1萬5000多人體驗拔彩色胡蘿蔔，參加者幾乎全家總動員，現場充滿歡笑聲。

雲林縣長張麗善、國民黨籍立委張嘉郡以及VDS活力東勢總經理王文星等人也一起到胡蘿蔔田體驗拔蘿蔔。

張麗善表示，在地業者VDS活力東勢舉辦國際台灣胡蘿蔔日，提供全國各地民眾體驗農村樂趣，令人感動；另外，VDS透過跟農民契作，讓農民有穩定收益，為優良的企業。

王文星指出，台灣農業面臨農業缺工問題，現場展示日本打造的胡蘿蔔採收機，以機器代替人力，可因應解決農業缺工困境。另外，現場還有胡蘿蔔特色料理、有趣的闖關遊戲及表演節目，讓親子都能玩得開心。

張麗善 親子 雲林

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