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2024台灣燈會在台南 3月2日晚將迎來千萬人次遊客

中央社／ 台南2日電

2024台灣燈會台南，「安平燈區」及「高鐵燈區」2月陸續啟燈開展，離閉幕還有8天，市府預估今晚將迎來總數1000萬人次遊客。

台灣燈會「安平燈區」2月3日啟燈，「高鐵燈區」2月24日啟燈，採雙聯展方式，但「高鐵燈區」規模較大，1名高雄大學生昨晚載著女友返回台南老家，目的就是要到高鐵台南站周遭賞燈。

不過，部分住宿舊城及市區的遊客和市民，也擔心「高鐵燈區」擠爆，選擇就近在「安平燈區」賞燈及品嘗美食。

台灣燈會睽違16年重返台南，市府預估，今晚將迎來1000萬人次遊客。市府也宣布加碼「安平燈區」各項活動。

市府發布新聞稿指出，遊客在「安平燈區」i2服務站領取「安平燈區集章卡」，就可登上「高鐵燈區」觀禮台欣賞主燈秀，集章完成可於「安平燈區」i2服務站領取小龍包提燈（每天限量200個）。

「安平燈區」i5服務站或美食市集每天下午4時至晚上6時發放小龍包提燈，每天加碼1000個。i3、i4服務站晚上7時參加「熊本熊拜託市長」活動，填寫便利貼並於臉書按讚就可獲得小龍包提燈。

「安平燈區」i1、i5服務站假日上午10時、平日下午2時發放限定台南伴手禮蝦餅，各服務站都可領取21世紀烤雞優惠券。觀賞「興城記」且於展演後小彩蛋影片中找出拍下「台南400 logo」，上傳個人社群平台，寫上關鍵字「#2024台灣燈會在台南-安平燈區」，就可在i1服務台領取限量小禮物。

此外，「安平燈區」假日還有限定晚上7時45分的空中無人機聲光煙火展演，非常吸睛。

台南 台灣燈會 高鐵

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