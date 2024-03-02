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南市仁德傳挖斷天然氣管線 水利局：用戶不受影響

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市仁德今早傳出誤挖斷天然氣管線漏氣，引起民眾慌張，市府水利局表示，已初步修復，因有替代管線，不影響既有用戶使用。圖 ／水利局提供
南市仁德今早傳出誤挖斷天然氣管線漏氣，引起民眾慌張，市府水利局表示，已初步修復，因有替代管線，不影響既有用戶使用。圖 ／水利局提供

台南市仁德區中正路三段今上午傳出施工不慎挖斷天然氣管線，引起外界緊張，水利局中午表示，經封閉現場管制，緊急調派機具人員處置，已在上午10點半完成初步搶修，因有替代管線，不影響既有用戶使用，後續將深入檢討及調查事故原因。

仁德區中正路三段716號今上午約9點，傳出汙水下水道工程進行地下管線推進時，不慎誤損4吋潛盾天然氣管線；現場傳出瓦斯味，不少民眾十分慌張。

水利局表示，接獲通報立即抵達現場勘查，緊急調派機具人員進行搶修，於前後設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施暫時封路，並派遣義交人員進行交通指揮。

經通報大台南天然氣公司有漏氣情形，派員進行確認及搶修，並通報消防隊到場灑水。業者上午10點半關閉鄰近供氣系統，經確認無漏氣情形及緊急搶修後，開放道路通行。經洽天然氣公司因有替代管線，尚不影響既有用戶使用。

水利局表示，汙水下水道施工前皆會確認管線分布情形，惟地下推進作業仍有碰觸地下管線風險，將責請施工廠商推進工程進行前，務必與各管線單位詳細確認管線分布，避免類似事件發生。

南市仁德今早傳出誤挖斷天然氣管線漏氣，引起民眾慌張，市府水利局表示，已初步修復，因有替代管線，不影響既有用戶使用。圖 ／水利局提供
南市仁德今早傳出誤挖斷天然氣管線漏氣，引起民眾慌張，市府水利局表示，已初步修復，因有替代管線，不影響既有用戶使用。圖 ／水利局提供

台南 水利局 風險

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