釋放台南400年女力！趙卿惠：擊倒性別偏見、打破歧視

讓更多民眾了解市府推動的各項婦女權益與服務，台南市社會局今天舉辦「歡慶2024國際婦女節－釋放台南400年女性力量」活動，由台灣國際女子偶像團體「HUR + 緋紅魅影」帶來活力展現青春與自信的舞台表演，不僅舞力精湛，讓與會民眾感受熱力滿點。

副市長趙卿惠代表巿長黃偉哲舉行啟動儀式，戴上拳擊手套與議員蔡宗豪、沈震東、許至椿，象徵和市民同一陣線齊心擊倒性別偏見、打破歧視，並宣示台南市致力提升婦女福利，推動女性族群間的平權倡議、社會參與、性別平等與多元族群。

趙卿惠表示，兩性平權是目前國際趨勢，無論是婦女職業培訓或婦兒政策，台南市在推動保障女性權益上不遺餘力。尤其台南市首創「登月計畫」，免費提供7000多份女性生理用品，不但造福許多弱勢女性族群，也是提升女性權益的實質體現。

市府指出，婦女福利政策應由市府各局處帶領全體市民共同推動、促進發展各項婦女業務，如衛生局辦理婦女相關免費諮商、女性衛教課程及癌症篩檢等服務，關注全年齡婦女身心保健；在女性人身安全、家庭暴力暨性侵害防治上，警察局、社會局及衛生局攜手打造安全網，全力推動各項防治宣導和保護措施，完善暴力零容忍首善之都；性別平權方面，勞工局辦理的五大企業職場友善指標及各局處的性別平等宣導也持續邁進中，並廣設相關性別友善服務設施，致力讓台南市成為女性友善城市。