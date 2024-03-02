福社宮建廟傳奇 融合平埔族漢族土地公與罕見番王爺神像共存

嘉義市福社宮建廟流傳傳奇故事，廟內供奉罕見平埔族先民番王爺神像，及清朝漢族的土地公、福德正神神像，保存清朝至今逾200年石香爐，平埔族祖靈祿位石碑，兩神像併存供奉祭拜，說明平埔族與漢族，不分族群和平共存。

忠義街上福社宮位在中正公園旁，主祀土地公，但廟內還供奉全市唯一的平埔族番王爺神像，土地公與番王爺神像一起供奉，受信眾祭拜，流傳平埔族與漢族開拓歷史故事，中正大學、國立自然科博館曾派人調查考證。

調查發現，福社宮廟內有清朝嘉慶1818年石香爐，還有社寮眾番親祿位石碑，福社名稱就是福德正神與番社番王爺合在一起意思，建廟於道光24 年（1845年），在諸羅縣城外番社內，1959年重建；2000年重建。