福社宮建廟傳奇 融合平埔族漢族土地公與罕見番王爺神像共存
嘉義市福社宮建廟流傳傳奇故事，廟內供奉罕見平埔族先民番王爺神像，及清朝漢族的土地公、福德正神神像，保存清朝至今逾200年石香爐，平埔族祖靈祿位石碑，兩神像併存供奉祭拜，說明平埔族與漢族，不分族群和平共存。
忠義街上福社宮位在中正公園旁，主祀土地公，但廟內還供奉全市唯一的平埔族番王爺神像，土地公與番王爺神像一起供奉，受信眾祭拜，流傳平埔族與漢族開拓歷史故事，中正大學、國立自然科博館曾派人調查考證。
調查發現，福社宮廟內有清朝嘉慶1818年石香爐，還有社寮眾番親祿位石碑，福社名稱就是福德正神與番社番王爺合在一起意思，建廟於道光24 年（1845年），在諸羅縣城外番社內，1959年重建；2000年重建。
清代稱「番社內」的社內里，多為平埔族人居住，平埔族先人風俗習慣死後用石棺埋在住家，番王爺是平埔族祖靈神像，如同平埔族人頭目，與土地公一起受供奉，漢人先民建廟收藏石碑，打造番王爺神像。廟內還有1尊300多年泥塑土地公神像，清嘉慶年間石香爐外觀長方形，放殿內使用，廟外新建造的「番營」紀念番社勇士開拓歷史。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言