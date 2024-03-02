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福社宮建廟傳奇 融合平埔族漢族土地公與罕見番王爺神像共存

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市福社宮鎮宮之寶清朝石香爐。記者魯永明／攝影　
嘉義市福社宮鎮宮之寶清朝石香爐。記者魯永明／攝影　

嘉義市福社宮建廟流傳傳奇故事，廟內供奉罕見平埔族先民番王爺神像，及清朝漢族的土地公、福德正神神像，保存清朝至今逾200年石香爐，平埔族祖靈祿位石碑，兩神像併存供奉祭拜，說明平埔族與漢族，不分族群和平共存。

忠義街上福社宮位在中正公園旁，主祀土地公，但廟內還供奉全市唯一的平埔族番王爺神像，土地公與番王爺神像一起供奉，受信眾祭拜，流傳平埔族與漢族開拓歷史故事，中正大學、國立自然科博館曾派人調查考證。

調查發現，福社宮廟內有清朝嘉慶1818年石香爐，還有社寮眾番親祿位石碑，福社名稱就是福德正神與番社番王爺合在一起意思，建廟於道光24 年（1845年），在諸羅縣城外番社內，1959年重建；2000年重建。

清代稱「番社內」的社內里，多為平埔族人居住，平埔族先人風俗習慣死後用石棺埋在住家，番王爺是平埔族祖靈神像，如同平埔族人頭目，與土地公一起受供奉，漢人先民建廟收藏石碑，打造番王爺神像。廟內還有1尊300多年泥塑土地公神像，清嘉慶年間石香爐外觀長方形，放殿內使用，廟外新建造的「番營」紀念番社勇士開拓歷史。

嘉義市福社宮供奉平埔族祖靈番王爺神像。記者魯永明／攝影　
嘉義市福社宮供奉平埔族祖靈番王爺神像。記者魯永明／攝影　
嘉義市福社宮收藏鎮宮之寶平埔族祖靈社寮眾番親石碑祿位。記者魯永明／攝影　
嘉義市福社宮收藏鎮宮之寶平埔族祖靈社寮眾番親石碑祿位。記者魯永明／攝影　

嘉義 土地公 平埔族

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