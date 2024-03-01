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八年級生返鄉種草莓受挫 逆勢推草莓大福獲菁英農民表揚

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉農民吳一庭是八年級生，七年前大學企業系畢業，因為喜歡吃草莓，覺得草莓園是可以帶給大家歡樂的地方，返鄉在四湖偏鄉種草莓、百香果，打造「福家果園」品牌。圖／吳一庭提供
雲林縣四湖鄉農民吳一庭是八年級生，七年前大學企業系畢業，因為喜歡吃草莓，覺得草莓園是可以帶給大家歡樂的地方，返鄉在四湖偏鄉種草莓、百香果，打造「福家果園」品牌。圖／吳一庭提供

雲林縣農會今慶祝農民節，表揚十大菁英農民、績優農會，以及對農業推廣工作有貢獻的農民，十大菁英農民中，八年級生吳一庭年紀最輕，他七年前返鄉種草莓、百香果，善用企管專長行銷，因為草莓苗遇病蟲害，逆勢推出季節限定草莓大福，3個月就賣出兩萬盒。

雲林縣農會今表揚十大菁英農民，包括有機達人柯力誌、職人生產達人黃衍勳、產銷履歷達人謝志坪、雜糧達人沈泓志、草莓百香果王子吳一庭、養鴨達人林和成、花胡瓜高手王健生、有機蔬菜達人陳文哲、葉菜王子賴建忠、洋香瓜達人林宜賢等人，總幹事陳志揚表示，菁英農民有多位七、八年級生，顯示青年返鄉從農已有成果。

吳一庭是八年級生，七年前大學企業系畢業，因為喜歡吃草莓，覺得草莓園是可以帶給大家歡樂的地方，返鄉在四湖偏鄉種草莓、百香果，打造「福家果園」品牌。

吳一庭的父親是學烘焙出身，家中經營超市，沒有務農背景，為學種草莓他跑到苗栗請教前輩，自製益生菌，採離地式無毒種植，前兩年生意不錯，第三年卻因氣候、病蟲害影響，草莓苗只存活4千棵，因其他農友的產量豐盛，他腦筋動得快向其批貨，推出草莓大福、草莓饅頭，竟意外熱銷。

他善用自己企業管理專長，與其他農友、團購主合作、多管道行銷，去年12月至今年2月，光是草莓大福就賣出2萬盒，加上長期推動食農教育、標準化管理生產高經濟作物，今獲縣農會表揚。

雲林縣長張麗善表示，她樂見許多青農返鄉，雲林是台灣最大的糧倉，她感謝農民的努力與付出，安全、健康、智慧、永續的農業發展是必然的方向，極端氣候是未來農業發展最大的課題，對農民是很大考驗，縣府責無旁貸，會持續努力輔導，鼓勵農民持續學習、克服氣候影響，讓產銷穩定。

雲林縣農會表揚十大菁英農民。記者陳雅玲／攝影
雲林縣農會表揚十大菁英農民。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉農民吳一庭是八年級生，七年前大學企業系畢業返鄉在四湖偏鄉種草莓、百香果，推出草莓大福創下三個月賣出兩萬盒的成績。圖／吳一庭提供
雲林縣四湖鄉農民吳一庭是八年級生，七年前大學企業系畢業返鄉在四湖偏鄉種草莓、百香果，推出草莓大福創下三個月賣出兩萬盒的成績。圖／吳一庭提供
雲林縣長張麗善（左二）、縣農會總幹事陳志揚（右一）表揚十大菁英農民，雲林縣四湖鄉農民吳一庭（右二）推動食農教育、標準化管理生產高經濟作物獲表揚。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、縣農會總幹事陳志揚（右一）表揚十大菁英農民，雲林縣四湖鄉農民吳一庭（右二）推動食農教育、標準化管理生產高經濟作物獲表揚。記者陳雅玲／攝影

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