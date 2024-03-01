產區陸續出現稻熱病病斑 官方籲請農友注意防治稻熱病

近日早晚溫度變化劇烈，南部田間監測已陸續出現稻熱病病斑，估計7到10天內田間稻熱病可能進入高峰。台南區農業改良場呼籲農友注意稻熱病發生與防治，若有發現應立即防治，避免田間感染擴散。

稻作研究人員指出，稻熱病易於溼度高時發病，當氣溫劇烈變化時，更加嚴重，病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展，擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。

台南農改場提醒農友避免施用過量氮肥，避免造成植株徒長，葉片柔弱，降低對病害抗性。田區若留有秧砧，請農友加強注意秧砧是否出現病斑，若已發病請即刻移除或埋入土中，清除田間感染源。

田間稻欉若出現病斑應即時採取防治措施，病害防治藥劑(含微生物農藥)參考該場網站-農作物登記用藥(https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382)查詢。稻熱病亦可施用非化學農藥誘導抗病資材，中性化亞磷酸溶液1000~1500倍或矽酸鉀1000倍稀釋液防治。