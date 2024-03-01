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打擊環保犯罪出招！嘉南環檢警跨區聯防打擊非法棄置

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今舉辦「嘉南地區非法棄置座談會」，嘉南環檢警跨區攜手打擊非法棄置。圖／南市環保局提供
台南市環保局今舉辦「嘉南地區非法棄置座談會」，嘉南環檢警跨區攜手打擊非法棄置。圖／南市環保局提供

為提高非法棄置查緝效率，台南市環保局今舉辦「嘉南地區非法棄置座談會」，邀請嘉義縣環保局、嘉南地區地檢署及警察局與會，除落實情資共享，也達成擴大科技執法、跨縣市同步路攔等共識，是嘉南地區攜手打擊環境犯罪重要里程碑。

非法棄置案件呈現集團性與跨區域犯罪的趨勢，讓查緝更加困難；為全力守護環境，南市府多管齊下取締徹查，除成軍多年的環檢警聯盟，還有市府跨局處成立的非法棄置專案小組；為提高跨區聯防成效，今天舉辦嘉南地區非法棄置座談會，台南地檢署主任檢察官劉修言、嘉義地檢署檢察官林仲斌，嘉義縣環保局長張輝川，以及兩縣市警察局都派員到場。

與會人員針對非法棄置的認定方式、清理責任歸屬、廢棄物再利用疑義等問題深入討論。針對非法棄置車輛機具扣押方面，劉修言認為應制定完整的車輛機具扣留等流程法規，減少後續爭議；林仲斌認為，工務機關在核發拆除執照時，需要求提供拆除處理流向並知會環保局，落實橫向聯繫及源頭控管。嘉義縣環保局長張輝川說，稽查人員應做好案件前期蒐證工作，以利判斷埋伏攻堅時機。

市長黃偉哲對環檢警跨區域合作給予高度評價，強調對擴大取締環保犯罪、共同維護國土環境的重要性。另，南市積極與各縣市環保單位展開橫向聯繫，期望在不同類型環保犯罪手法的查緝方式及經驗分享方面取得進展，以提升環保稽查技巧。

台南市環保局長許仁澤指出，該局自2023年以來查獲41件非法棄置案，已依廢清法移函送地檢署偵辦，未來除持續環檢警聯合查緝，並導入「跨區域聯防」、「AI科技」等策略，提升打擊犯罪效能。呼籲民眾積極檢舉不法行為，發現汙染可撥打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666，共同守護環境。

台南 嘉義 環保局長

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