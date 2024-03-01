樂齡者友善公共運輸 嘉義市幸福巴士今起大幅增開班次上線

嘉義市樂齡者友善公共運輸-幸福巴士，上線至今整體運量突破3萬搭乘人次，市府為增加服務班次數，縮短民眾等車時間，今起從原4條路線拆分為8條，並依路線增加班次數，一次增加14個新站點，滿足更多鄰里民眾搭乘需求，即日起至6月30日止使用電子票證免費乘車。

交通處說，新路線樂活一路新設站點濟美仁愛之家發車，沿林森東路經嘉義火車站至榮民醫院長照點（經國新城）；樂活二路自最西邊竹村里活動中心發車經嘉市轉運中心（火車站後站）至嘉市府；樂活三路自奉天宮發車行經轉運中心至民族國小站，路線在許厝庄福德宮新增2個預約站點，提供民眾預約乘車。

樂活六路自紅瓦里發車經火車站，延伸服務至嘉基；樂活七路在興村五港宮發車經火車站至民族國小站，路線新設杭州五街、重慶新民路口、重慶南京路口、7-11嘉上門市、興嘉公園及垂楊國小站。

樂活八路自東洋新村發車行經火車站及轉運中心；樂活九路自東洋新村站發車延伸嘉基經火車站至榮民醫院長照點，新設北興國中、新生嘉北街口及中庄等站。幸福巴士採7人座通用（無障礙）車輛服務，可深入鄰里路幅較小區域，讓路線可以進入街頭巷尾，服務更多有需求民眾。

交通處表示，幸福巴士由4條路線拆分為8條路線，將原有路線後半段運量做最好運用，擴大服務，新增14個站點，整體班次由64班增加為110班，鼓勵民眾多利用公共運輸，路線上預約站點請提前1日預約乘車，歡迎利用LINE(ID：@727lcent)線上預約，也可撥打專線0965-518-265。