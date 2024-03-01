台南最遙遠村落南化關山里 小黃公車綠29試辦「隨招隨停」

台南市政府交通局再推小黃公車便民措施，今3月1日起試辦綠29小黃公車南化區關山里「隨招隨停」服務。交通局表示，體恤偏鄉地區高齡及行動不便民眾，綠29小黃公車除了原有彈性的預約班次服務外，現在搭乘固定班次的鄉親，在里內綠29沿線各地招手即可搭乘，服務更加彈性，大大提高長輩外出的便利，歡迎多加利用。

交通局長王銘德說，小黃公車是鄉村不可或缺的生活支援，考量部分山區道路崎嶇蜿蜒，為了讓鄉親更便利搭乘小黃公車，交通局優先選擇行駛山區道路之綠29試辦隨招隨停服務，隨招隨停範圍包括南179線0公里起至27公里「木瓜坑」站及南179-1線0公里起至5.5公里「龍眼林」站，主要服務關山里地區居民，只要在試辦範圍內，民眾皆可於路線沿線上下車，後續會視試辦成效，再行研議是否擴大辦理地區。

公共運輸處長吳俁之特別提醒，綠29小黃公車試辦隨招隨停範圍內，民眾如欲搭乘固定班次須提前至路線上候車，注意等候地點安全性，而綠29路線其餘路段依規定仍須於候車站牌上下車，以維乘客乘車權益及安全。

另外綠29小黃公車預約服務照常提供，2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線（台一大車隊06-300-0000）或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每天早上6點到晚上10點時段。預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可到府接送，是非常便利的搭車方式！