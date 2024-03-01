半天岩櫻花林秘境爆開免費觀賞吸引人潮 為阿里山遊樂區花季暖場

嘉義縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上、樹齡逾10年的八重櫻，這處櫻花林秘境免費開放入園參觀，粉紅櫻花還有山嵐飄過，景色夢幻，吸引大批遊客，為即將登場的阿里山遊樂區花季暖場。

嘉義市社區大學前校長賴萬鎮，日前與「368山友社」社員在半天岩辦新春同樂會，健走半天岩祈福步道賞櫻，賴萬鎮說，嘉義賞櫻最方便之處就在半天岩紫雲寺後方，由小原活海產、壺豆花游老闆在自家土地栽植，5年來吸引許多賞花人潮。

櫻花綻放滿開大景，不管俯拍、仰拍都是美景，網友大讚「隨便拍就拍出美照！」，櫻花園2層陽光照射加高低差異，也可欄杆旁取景花海、藍天同框畫面。

紫雲寺創立至今逾300年，位在半山腰，山中多雲彩圍繞，被稱為紫雲，是嘉義縣定古蹟。半天岩私人櫻花園交通及停車便利，不收費，距嘉義市區近，假日吸引賞花人潮。