快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會自駕車搭乘人次破千 今起3天辦限時合照抽好禮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣燈會自駕車搭乘人次破千。今起3天辦限時合照抽好禮活動。記者周宗禎／翻攝
台灣燈會自駕車搭乘人次破千。今起3天辦限時合照抽好禮活動。記者周宗禎／翻攝

台南市政府推出標榜「全國第一」台灣燈會自駕車，在沙崙科學城歸仁十八路提供試乘，自2月25日開放至今，累計運行400班次，超過1千人次試乘。市府今表示，為讓更多民眾了解智慧駕駛技術發展，滿足更多親子合照需求，今起至3日連續3天在大台南會展中心南側的「點亮沙崙」意象NET ZERO TAINAN玻璃屋前舉辦限時合照活動，遊客打卡還可抽限量禮物

市府表示，台灣燈會自駕車體驗「廣獲好評」，連平常日也排隊爆滿，每天都加開班次，平均一天約200人搭乘，至今超過1千人次，預計3月10日收班前可突破3千人次。受託負責自駕車體驗營運的勤崴國際副總經理林映帆也表示，自駕車運作順利且試乘人潮超越預期。

有搭乘民眾表示，車輛靈敏度「超越想像」，乘客還來不及看到有行人穿越，車上的光學雷達就已經先發現並停車。也有家長稱，車上的服務人員很細心，會利用車上的螢幕向小朋友講解運作原理，這次體驗很有教育意義。

市府府指出，為滿足民眾與自駕車合照需求，今天起一連三天舉辦高鐵燈區限時活動：上網到台南市政府經濟發展局臉書 (https://www.facebook.com/economicoffical) 按讚，就可以獲得「精美小禮物」，燈會結束還將抽出幸運得主贈送自駕車造型USB。

今起3天的每天中午12點、下午2點、下午4點等3個時段，在大台南會展中心南側的NET ZERO TAINAN玻璃屋前也將舉辦有獎徵答活動，回答有關自駕車問題，就可獲得限量贈品。

台灣燈會自駕車搭乘人次破千。今起3天在這裡辦限時合照抽好禮活動。記者周宗禎／翻攝
台灣燈會自駕車搭乘人次破千。今起3天在這裡辦限時合照抽好禮活動。記者周宗禎／翻攝
台灣燈會自駕車搭乘人次破千。今起3天辦限時合照抽好禮活動。記者周宗禎／翻攝
台灣燈會自駕車搭乘人次破千。今起3天辦限時合照抽好禮活動。記者周宗禎／翻攝

台南 台灣燈會 禮物

延伸閱讀

獨／閉門會內容曝光！與謝國樑談及NET案 韓國瑜會中吐「這句話」

接近520躁動？基隆NET成政治事件 謝國樑負面聲量多是親綠粉專

NET案綠營議會磨刀霍霍 批謝國樑頻開說明會想轉移焦點

NET道歉啟事基市府肯定 NET：仍呼籲市府公布招商資訊

相關新聞

阿里山花季3月10日起跑 例假日交管

一年一度阿里山花季將於3月10日開始，一路持續至4月10日，交通部公路局今年未進行總量管制，但會在3月9日至4月10日期...

半天岩櫻花林秘境爆開免費觀賞吸引人潮 為阿里山遊樂區花季暖場

嘉義縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上、樹齡逾10年的八重櫻，這處櫻花林秘境免費開放入園參觀，...

黃花風鈴木盛開帶來人潮商機 「春嬉風鈴漫遊春饗」周休假日登場

春暖花開，每年3月黃花風鈴木在嘉義縣市八掌溪畔及忠義路搖曳綻放，金黃交織美麗動人，中埔鄉公所及中埔農會再度攜手合作，邀請...

台灣燈會自駕車搭乘人次破千 今起3天辦限時合照抽好禮

台南市政府推出標榜「全國第一」台灣燈會自駕車，在沙崙科學城歸仁十八路提供試乘，自2月25日開放至今，累計運行400班次，...

雲林將增設高鐵站派出所

雲林縣警察局昨天上午召開虎尾分局高鐵派出所籌設會議，鑑於高鐵雲林站設立後，虎尾地區產業人口逐漸增加，周邊重要道路陸續開發...

嘉市鐵路高架工地 日治遺構原地保留

嘉義市鐵路高架工程施工逾一半，鐵道局去年在後火車站工區，發現日治時期火車轉車台遺構文物，文化局文資審議委員會10名文資委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。