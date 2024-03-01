台灣燈會自駕車搭乘人次破千 今起3天辦限時合照抽好禮

台南市政府推出標榜「全國第一」台灣燈會自駕車，在沙崙科學城歸仁十八路提供試乘，自2月25日開放至今，累計運行400班次，超過1千人次試乘。市府今表示，為讓更多民眾了解智慧駕駛技術發展，滿足更多親子合照需求，今起至3日連續3天在大台南會展中心南側的「點亮沙崙」意象NET ZERO TAINAN玻璃屋前舉辦限時合照活動，遊客打卡還可抽限量禮物。

市府表示，台灣燈會自駕車體驗「廣獲好評」，連平常日也排隊爆滿，每天都加開班次，平均一天約200人搭乘，至今超過1千人次，預計3月10日收班前可突破3千人次。受託負責自駕車體驗營運的勤崴國際副總經理林映帆也表示，自駕車運作順利且試乘人潮超越預期。

有搭乘民眾表示，車輛靈敏度「超越想像」，乘客還來不及看到有行人穿越，車上的光學雷達就已經先發現並停車。也有家長稱，車上的服務人員很細心，會利用車上的螢幕向小朋友講解運作原理，這次體驗很有教育意義。

市府府指出，為滿足民眾與自駕車合照需求，今天起一連三天舉辦高鐵燈區限時活動：上網到台南市政府經濟發展局臉書 (https://www.facebook.com/economicoffical) 按讚，就可以獲得「精美小禮物」，燈會結束還將抽出幸運得主贈送自駕車造型USB。