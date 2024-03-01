雲林將增設高鐵站派出所

雲林縣警察局昨天上午召開虎尾分局高鐵派出所籌設會議，鑑於高鐵雲林站設立後，虎尾地區產業人口逐漸增加，周邊重要道路陸續開發，外來人口暴增，治安、交通愈趨複雜，為落實治安、交通及為民服務，增設高鐵站派出所已十分迫切，雲林縣長張麗善指示加速推動設置，以維護站區治安和交通。

張麗善也進一步說明，虎尾鎮大學段199地號、土地面積7107.44平方公尺的空地，剛好位在學府西路與大隆路口轉角處，屬雲林虎尾高鐵特區停四用地，將作為為高鐵派出所的基地。

縣警局指出，因考量高鐵每月運輸量及鄰近周邊中科園區、台大醫院雲林分院虎尾院區及長期人口遷入及都市發展所需，決定規畫籌設編制40人的派出所，派出所所需面積約600坪，建築規模可興建地上3樓、地下2樓。考量雲林虎尾高鐵特定區近遠程發展，短期目標為興建高鐵派出所，並預留未來虎尾分局新建規模為長期目標。