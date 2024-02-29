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南市將新增3座公園設置寵物友善專區 分布人口密集3區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區明和公園寵物友善公園規畫示意圖。圖／動保處提供
台南市南區明和公園寵物友善公園規畫示意圖。圖／動保處提供

台南市議員林依婷等多名議員今天召開記者會，力主在南區明和公園設立寵物運動專區，讓飼主和毛小孩多個可以放電的空間，里長們也到場支持表示樂觀其成；動保處表示，今年有3處寵物運動專區的新建工程已發包，將盡速動工，預計今年中旬可完工。

林依婷表示，在明和公園設立寵物運動專區讓飼主安心鬆牽繩，毛孩們有個舒服的放電空間外，也因有獨立空間，進而不打擾到公園裡運動的民眾以及遊戲區的小朋友。

林依婷說，選在明和公園的理由是周邊有相當大的停車空間，配合今年碳佐麻里園區帶動，可以讓有帶毛孩的觀光客留置時間更長，到附近消費帶動南區經濟活絡，也是選擇設立在這座公園的正面意義。

南區國宅里長史進財、光明里長黃榮藤、彰南里長吳明達、開南里長梁坤財、建南里長江勝雄、明興里長賀少宏表達支持，尤其看到安平水鳥公園、南瀛綠都心的寵物專區很成功，期待在明和公園中有屬於寵物的運動空間。

動保處表示，去年完工啟用南瀛綠都心寵物運動專區，讓毛小孩能自由奔跑促進身心健康，更能增進飼主與寵物交流玩耍。因應民眾飼養寵物數量增加，攜帶寵物出遊需求增加，去年編列659萬規畫在永康區西灣里滯洪池、東區竹篙厝公園及南區明和公園等三處設置寵物友善公園，目前已完成工程發包，預計於今年中旬完工。今年再編列 1500萬元，預計再設5處，評估選址中。

動保處說，公園內規畫寵物友善專區會落實人犬分流，讓飼主及犬隻能盡情奔跑，並設置適當高度圍籬避免犬隻逃脫，門口也配有撿便袋，加強宣導飼主應有「隨手清狗便」的好習慣，也可減少犬隻於公園隨處便溺亂象，但也呼籲飼主攜帶犬隻外出時應善盡管理責任，在進出公園遛狗時繫妥牽繩或有適當防護措施，與毛小孩同樂時避免影響他人，共同打造動物友善城市。

台南市議會議員林依婷、蔡筱薇、周嘉韋、李宗翰、朱正軒力挺明和公園寵物友善專區。記者吳淑玲／攝影
台南市議會議員林依婷、蔡筱薇、周嘉韋、李宗翰、朱正軒力挺明和公園寵物友善專區。記者吳淑玲／攝影
台南市南區明和公園寵物友善公園規畫示意圖。圖／動保處提供
台南市南區明和公園寵物友善公園規畫示意圖。圖／動保處提供

台南 寵物 毛小孩 運動

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