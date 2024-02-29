入春回溫 台南4月1日起查獲登革熱陽性容器將罰

時序入春，天候回溫，蚊子開始蠢蠢欲動，台南市衛生局今天表示，1月至3月為登革熱防治衛教宣導期，4月1日公告後若被查獲陽性容器，將依法開罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

市府衛生局今天發布新聞稿指出，時序入春，氣候漸暖，萬物復甦，台南市登革熱防治中心近日接獲市民反映住家蚊子變多。防治中心勘查掃蚊，捕獲蚊種是家蚊，非登革熱病媒蚊，卻顯示斑蚊也將變多。

衛生局表示，家蚊和登革熱病媒蚊（斑蚊）不同，晚上出沒叮咬的是家蚊，多棲息不流動下水道，防治家蚊必須保持下水道暢通，定期清理溝內阻塞物；家蚊喜歡低溫環境，多棲息地表下空間，少數從通風口飛到地面，適合冬天溫度，其他季節在地面會死亡。

登革熱病媒蚊（埃及斑蚊、白線斑蚊）較家蚊體型小，白天吸血活動，身體及腳具有黑白斑；埃及斑蚊胸部背側有一對彎曲白線條紋及中間2條縱線，白線斑蚊胸部背面有一條白線。

斑蚊喜於乾淨積水容器及積水處產卵，埃及斑蚊主要孳生於花瓶、花盆底盤、水桶、廢輪胎、地下室及其他各種積水容器。白線斑蚊孳生處除人工容器，還包括樹洞、竹筒、葉軸及椰子殼等天然容器。

衛生局表示，防治家蚊或斑蚊，應落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及積水處，讓蚊子無處產卵繁殖，避免孳生孑孓。

台南市今年1月至3月是登革熱防治衛教宣導期，登防中心查獲孳生病媒蚊孑孓陽性容器時，將協助清除、防治和衛生教育勸導，限期改善；4月1日公告後，若查獲陽性容器，將依傳染病防治法開罰。