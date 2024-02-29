阿里山櫻花季3月10日登場 31種櫻花陸續綻放花況極佳

2024阿里山花季3月10日將登場，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花陸續盛開，目前各品種約開花3至7成，3月是黃金賞花期，阿里山工作站前、沼平公園等地都有盛開中的山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻，農業部林業及自然保育署嘉義分署今年還設置10處免費接駁車站。

阿管處表示，阿里山國家森林遊樂區內唐實櫻已開花7成，預計3月上旬至中旬盛開，阿里山工作站前、香林服務區阿龜櫻目前都已盛開，花期持續至3月中，台灣原生種霧社櫻已開花5成，預計3月初盛開，櫻王染井吉野櫻開花約3成，預計3月上旬至中旬盛開。

阿管處也說，其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花，花期將持續至4月下旬，非櫻花花種如杜鵑、紫藤等花期較晚，預計4月下旬開花；可關注阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團、alishanforest instagram或下載森遊阿里山APP，即時掌握花況。

林業保育署嘉義分署表示，櫻花季3月10日至4月10日登場，阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，台18線89至95K往塔塔加方向將畫設小客車臨時停車格，並設10處免費接駁車站，平日早上8點至下午6點、假日早上5點至下午6點，接駁遊客往返阿里山入口轉運站。