力暘能源七股光電案場量排前三 開發粗糙「如狗皮膏藥」惹民怨

力暘能源在台南七股的太陽能光電案場眾多，並多以「小二甲」方式送審興辦計畫書，東一塊、西一塊猶如狗皮膏藥，又與當地居民關係緊張，屢屢引發爭議，近期要興建儲能設備，也遭民眾反對，更被控非法取得用地，檢方偵辦案件，今天以證人身分約談台南市長黃偉哲，引發關注；據了解，力暘能源在七股開發面積不是最大，但爭議卻是最多。

根據力暘能源網站登錄，力暘在台南七股地區裝置容量296MW，年發電量達4.2億度，地方人士指出，經過多年開發，目前與台電併網發電的部分已經有近200MW，換算面積約150公頃左右，「電表已經掛上運轉」，依案場規模大小，只要取得電業執照或設備登記，後續就能向台電申請發電款項。

據了解，力暘能源在七股的案場規模，僅次台電、中興電工，但與兩者案場集中，施作綠廊或退縮開發的模式相比，力暘能源為躲避2020年7月8日上路，2公頃以上案場需由農委會審查的規定，採取俗稱「小二甲」模式，以小面積「土地變更」包裹直接向南市經發局申請，不但開發零碎，又常因施工擾民引發抱怨及抗議，只要聽到力暘案場，居民就直搖頭。

當地里長指出，力暘能源及委託的開發商，幾乎不與地方溝通，開發案場時舉著合法的大旗便宜行事，若有養殖漁民不同意種電，還會向相關單位檢舉，拆除現地上的工寮，把漁民趕走，可以說相當蠻橫，也質疑市府當初審查時未到場勘查，才造成現在局面。