嘉義市鐵路高架工地發現日治時期轉車台遺構 文資審議原地保留

嘉義市鐵路高架工程施工逾一半，鐵道局去年在後火車站工區，發現日治時期火車轉車台遺構文物，文化局文資審議委員會10名文資委員上午開會審議，決議轉車台以及驛事務室、車掌詰所一併納入嘉義車站古蹟本體，原地保留；鐵道局中部工程分局說，遵照文資審議結果，討論工程施工。

文化局組專案小組請文資委員專家會勘，認定出土構造物應為日治時期的鐵道轉車台遺構，見證當年台鐵、糖鐵、林鐵三鐵共構，具文資價值應予保存，上午10名委員開會，由委員廖志中主持，經2個半小時討論，8名委員贊成原地保留，2名委員主張易地保留。

原地保留是否影響鐵路高架工程進度？鐵道局中部工程分局說，轉車台位在新建高架車站位址，未涉及工區，會按照文資審議結果轉車台文資遺構原地保留方式，討論工程施工，整體評估對車站進度影響。

去年開挖發現轉車台遺構，議員黃敏修到場勘查說，嘉義要起飛，鐵路高架化是關鍵，關係前後站都市縫合城市規劃，日治時期火車轉運台遺構，讓火車頭轉身掉頭，遺構面積大在施工範圍，未來該處還是車站主體，如何兼顧工程開發與遺構保存，需相關單位討論斟酌。

長期關注地方文史建築師陳世岸說，台鐵逾百年歷史，台南鐵路地下化發現日治時期轉車台遺構，部分被移置，轉車台文物具保存價值，嘉市鐵路高架工程也發現轉車台遺構，應依文資法嚴謹評估保存。