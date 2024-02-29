紅球計畫到台南 南市文化局搶先曝光4處展場

紅球旋風吹進台南！由美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，將從3月29日起，連續10天在台南各大景點與民眾相見，今由市府文化局長謝仕淵搶先公布4處展出地點，邀請全國民眾屆時一同跟著紅球走進台南巷弄街道與古蹟。

紅球計畫為2001年由美國藝術家Kurt Perschke發起，透過直徑4.5公尺、重達122公斤的「紅球」巨型藝術裝置融入城市街道與空間，同時和居民互動，激發想像力，在全球颳起一陣紅球旋風，更是國際媒體鏡頭競逐的焦點，且紅球在每座城市只會展出一次，迄今已遊歷全球40多個知名城市。

文化局表示，藝術家Kurt Perschke親自到台南探訪，並挑選10處展出地點，在10天的展期中，將帶著紅球移動到10個不同的展出地點為紅球充氣，預計從上午9點開始充氣至傍晚6點完成撤展，而整個行動本身即是藝術本身，相信台南的「巨大紅球」​​吸睛度絕對不輸甫結束的高雄「黃色小鴨」。

文化局長謝仕淵也說，「紅球計畫RedBall Project」展出時間適逢兒童清明連假，目前會到安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場等4個地點，後續展場暫時先保密，讓遊客可期待一下，也期望透過巨型藝術裝置的置入，激發民眾對城市歷史的關注。