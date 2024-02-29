傳承百年的習俗 永康廣興宮「擔水餅」今登場

台南永康廣興宮西勢、新庄仔、樹仔腳及新化區崙頂里一帶，每年農曆正月20日有「擔水餅」傳統，迄今百年歷史，被市府列為台南市定民俗，今熱鬧登場，共有19戶家庭一同擔餅、分餅，場面盛大。首次參與在地民眾表示，從小久看擔餅到大，今成為其中一員，很有傳承文化的意義。

此習俗相傳是100多年前，村民為了祈求能夠生兒子而齊集廣興宮前，向主神謝府元帥許願，如能「喜獲麟兒」，將來一定豐盛祭祀，演戲酬神，並擔餅分送，後來，願望成真，眾人相約在農曆正月20日分餅還願，成了這4個村庄沿襲至今的重要分餅節日，隨時代演進，擔餅已成生男生女的家庭都能參與的盛事。

廣興宮董事長林進旺表示，前一年喜獲新生兒的家庭參與擔餅，並由各家庭準備水果餅分送給參與福份的民眾，更為尊敬耆老，滿60歲以上的信眾能夠再得一份。

今年首度參與的信眾林晟翰表示，從小久看擔餅到大，今成為其中一員，很有傳承文化的意義，特地準備180份餅與大家共享；已參加第二次的胡盈軒表示，這是夫家廟宇的百年傳統，此次同樣準備100多份餅同樂。