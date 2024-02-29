快訊

MLB／鄭宗哲敲423呎怪力轟 海盜教頭讚：滿滿能量

明起8家醫院升級「看病變更貴」！一圖看最新收費標準 這2家急診要多花350元

MLB／張育成首打席揮棒傷退 光芒教頭曝「診斷結果」：要休息一陣子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剪紙藝術家接棒父親禮品店融合書法繪畫 創新文創禮品受好評

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影

嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，面對網路數位時代，手工剪字漸沒落，大量低廉罐頭禮品競爭，她到南華大學進修創新精進，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格，推出受好評。

「只要會寫的字都會剪！」徐皖華從小在父親禮品店習得一手好字及剪字技巧，過去沒電腦割字，需代客題字，成就她剪字藝術，她接下父親創業55年禮品老店，近年求新求變，開發紙藝文創禮品，她說，手工剪出來的字，比電腦割字有溫度、感情、感動，她相信即使科技再進步，紙藝仍有它的市場價值。

徐皖華說，過去父親開店從事匾額題字及剪字工作，父親將剪字字樣寫在報紙，疊在相對應紙材上剪下，受父親薰陶，她6歲學書法，學生時期在父親的店裡幫忙，讀高中不用在紙上打草稿就能完成剪字。

她將剪字推向藝術層次，用剪刀將書法字體呈現，書法不再只是書法，創作透過對藝術敏銳性，在心中有玩型概念，用剪刀來回穿梭紙張，以技法改變毛筆書寫線條美感，在意識運作下將書體形勢一點的徵兆整體結合，由一個點、線、面結成體，再運用工藝技法，自成書法美學，掌握創作生命。

疫情期間，她醉心創作，華服娃娃是她跳脫日式娃娃紙藝再提升，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，個人風格鮮明。她說，學習永無止境，結合市場需求，延續藝術價值，藉網路行銷是潮流趨勢，讓年輕人重視文化資產，推廣發揚紙藝是她努力目標。她的一生專注剪字職志，她說，「很多事不是看到希望才去堅持，而是堅持了才看得見希望！」

嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，創作紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格。記者魯永明／攝影

娃娃 文創 網路

延伸閱讀

藝術轉動社區轉到澎湖 藝術家進駐帶動湖西文化觀光

88歲台灣標準草書大師張禹風開書法展 編纂草書分析書

嘉中體育老師跨界藝術領域 林政得新港藝高辦油彩畫展

拍賣創27億天價名畫與畢卡索真跡 高美館6月展出

相關新聞

台灣燈會高鐵燈區逾700萬人朝聖 3路線省力賞燈

台灣燈會高鐵燈區元宵節啟燈以來，已逾700萬人次參觀，但燈區範圍廣大，南市觀旅局依遊客前來的方式推出3條「省力賞燈攻略路...

剪紙藝術家接棒父親禮品店融合書法繪畫 創新文創禮品受好評

嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，面對網路數位時代，手工剪字漸沒落，大量低廉罐頭禮品競爭，她到南華大...

接棒選雲林縣長？ 張嘉郡未鬆口

國民黨此次大選翻轉雲林海線立委、加上3名不分區來自雲林，政壇看好「張家」氣勢正盛，黨主席朱立倫昨天參加縣黨部新春團拜，並...

嘉油鐵馬道優化 首段明開放

嘉義市休憩與觀光熱點嘉油鐵馬道闢建15年，照明容易故障，影響夜間視野、安全性，市府爭取獲中央核定6000萬元，將改善光環...

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 藍敲定人選喊要贏 綠開放參選

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長4月13日補選，被視為下屆縣長選舉的前哨戰，縣長張麗善已表態支持人選，喊話要贏補選；反觀民進黨陣...

蒜頭糖廠五分車撤廣告 恢復藍皮原貌

本報獨家報導嘉義縣蒜頭糖廠的藍皮復古五分車「尋蜜號」車身貼滿廣告，民眾及鐵道迷嘆毀了經典外觀，引起回響，台糖公司指出，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。