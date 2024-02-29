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剪紙藝術家接棒父親禮品店融合書法繪畫 創新文創禮品受好評
嘉義市剪紙藝術家徐皖華，接棒父親創立半世紀台灣禮品店，面對網路數位時代，手工剪字漸沒落，大量低廉罐頭禮品競爭，她到南華大學進修創新精進，創作華服娃娃等紙藝文創禮品，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，具文創獨特風格，推出受好評。
「只要會寫的字都會剪！」徐皖華從小在父親禮品店習得一手好字及剪字技巧，過去沒電腦割字，需代客題字，成就她剪字藝術，她接下父親創業55年禮品老店，近年求新求變，開發紙藝文創禮品，她說，手工剪出來的字，比電腦割字有溫度、感情、感動，她相信即使科技再進步，紙藝仍有它的市場價值。
徐皖華說，過去父親開店從事匾額題字及剪字工作，父親將剪字字樣寫在報紙，疊在相對應紙材上剪下，受父親薰陶，她6歲學書法，學生時期在父親的店裡幫忙，讀高中不用在紙上打草稿就能完成剪字。
她將剪字推向藝術層次，用剪刀將書法字體呈現，書法不再只是書法，創作透過對藝術敏銳性，在心中有玩型概念，用剪刀來回穿梭紙張，以技法改變毛筆書寫線條美感，在意識運作下將書體形勢一點的徵兆整體結合，由一個點、線、面結成體，再運用工藝技法，自成書法美學，掌握創作生命。
疫情期間，她醉心創作，華服娃娃是她跳脫日式娃娃紙藝再提升，以書法、剪技、繪畫專長融為一體，個人風格鮮明。她說，學習永無止境，結合市場需求，延續藝術價值，藉網路行銷是潮流趨勢，讓年輕人重視文化資產，推廣發揚紙藝是她努力目標。她的一生專注剪字職志，她說，「很多事不是看到希望才去堅持，而是堅持了才看得見希望！」
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