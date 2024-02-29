嘉油鐵馬道優化 首段明開放

嘉義市休憩與觀光熱點嘉油鐵馬道闢建15年，照明容易故障，影響夜間視野、安全性，市府爭取獲中央核定6000萬元，將改善光環境、人行空間等，也新設公廁。市府表示，世賢路站到民生南路站之間施工完畢，明天開放使用，另，民生南路站往西到紅瓦厝站，分為兩個工區，陸續整段封閉施工，預計5月和8月完工啟用。

市府觀光新聞處長張婉芬說，這次包含兩側欄杆在內，將全線燈具汰換，使用的燈具有更省電、不眩光、低色溫、造型佳特點，搭配暖色系照明，營造安全舒適夜間休憩環境且節能；中央木棧板全部更換為堅固耐用的混凝土仿木紋耐久材，能大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。

張婉芬說，在南京路站涼亭旁、嘉縣水上鄉道將圳站旁，都各新設組合式公廁。

許多市民習慣每天晨昏到嘉油鐵馬道運動、休憩，紛紛希望加快施工。觀新處表示，分3段改善優化，世賢路站到民生南路站明天開放使用，第2工區民生南路站到南京路站也施工中，預計5月1日啟用並同時封第3工區南京路站到紅瓦厝站，將於8月中旬完成施作。

嘉油鐵馬道途經美源、光路、獅子、紅瓦里等4里，延伸到水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，2008年闢建至今超過15年。