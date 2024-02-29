台灣燈會高鐵燈區逾700萬人朝聖 3路線省力賞燈

台灣燈會高鐵燈區元宵節啟燈以來，已逾700萬人次參觀，但燈區範圍廣大，南市觀旅局依遊客前來的方式推出3條「省力賞燈攻略路線」，分為坐鐵路、自行開車、搭接駁車；有遊客直言，場地太大，僅選定有主燈的主展區逛完就離開。市府表示，可用燈會導航系統，不怕迷路。

觀旅局表示，3條賞燈路線，「高鐵台鐵雙鐵族」路線從雙鐵車站出發到世界蘭展，再前往城里有光燈區、美食市集、競賽燈區、主展區，最後繞回城里有光燈區、綠能燈區後，回到雙鐵車站。

「高發二路停車族」路線，從停車場前往綠能燈區、主展區、競賽燈區、美食市集及城里有光燈區，再去世界蘭展、城里有光，最後回停車場；「搭乘接駁下車族」線則由轉運站先前往城里有光燈區、美食市集、競賽燈區、主展區及綠能燈區後，再從城里有光燈區前往世界蘭展，最後回到轉運站。

台南鄭姓遊客說，高鐵燈區場地大，沒有全部逛完，僅主攻主展區，逛了約2小時後離場。

觀旅局指出，有建置網頁版的燈會導航系統，可得知自己所在位置，還可查各作品、舞台、廁所、接駁站等位置，另，「旅行台南」App有台南相關旅遊資料，即日起至3月10日下載或更新到最新版後，回答2024台灣燈會題目，就可抽獎。