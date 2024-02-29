接棒選雲林縣長？ 張嘉郡未鬆口

國民黨此次大選翻轉雲林海線立委、加上3名不分區來自雲林，政壇看好「張家」氣勢正盛，黨主席朱立倫昨天參加縣黨部新春團拜，並為立委張嘉郡、許宇甄聯合服務處揭牌，因張先前也與立委丁學忠成立聯合服務處，外界解讀準備接棒選縣長，對此，張未鬆口；本屆選縣長落敗的民進黨立委劉建國是否再戰，劉說，相信黨內會評估安排。

縣長張麗善說，大家很關心雲林如何在短時間內發展與蛻變，才是齊聚向心力最重要的事。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，立委選舉前，國民黨若提名張嘉郡選區域立委，2年後她要選縣長呈現中途落跑，列到不分區時，早就大膽預測有安排選下屆縣長的意味，「聯合服務處」更坐實這項預測。

近百名黨員齊聚國民黨雲林縣黨部，氣氛十分歡騰，朱立倫南下慶賀，也主持張嘉郡、許宇甄的聯合服務處成立，多名黨籍縣議員，甚至泛藍的無黨籍議長黃凱，及多名議員、鄉鎮市長、代表到場。

朱立倫致詞說，雲林包含區域立委共有丁學忠、韓國瑜、許宇甄、張嘉郡4席立委，2名女立委也都擔任國民黨立院黨團副書記長協助運作，尤其張嘉郡在經濟委員會，職掌經濟與農業，而雲林是農業大縣，有她為雲林打拚，加上國民黨團其他成員推助，一定做雲林縣政府最大後盾。

張嘉郡說，無論什麼職務都不重要，只專注眼前能為雲林做什麼，盼外界勿過度猜測。

地方人士分析，國民黨在雲林的選舉操盤仍以張家班為主，張嘉郡成立山線與海線服務處，經營地方態勢明顯，而綠營老將蘇治芬未連任立委，檯面上目前劉建國競逐縣長的資歷較為符合。

林金忠認為，下屆縣長還有2年多時間，一切言之過早；劉建國說，等鄉鎮長補選、地方黨部主委改選等事情一件件完成，對於下屆縣長，相信黨主席與下屆主委會做最完整的評估。