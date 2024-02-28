世界蘭花會議今閉幕 台南市府今再宣布亞太蘭展「2025台南見！」

第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆國際蘭花展，24日分別在歸仁、後壁盛大舉行，4天近300場研討會議及專題演講今舉行世界蘭花會議閉幕，典禮上市府更宣布第15屆亞太蘭展明年將在台南舉行，相約世界愛好蘭花者在台南台灣蘭花生物科技園區見面。

以往世界蘭花卉會議僅舉辦4、5天，今年為配合台灣燈會，將蘭花展覽延長至3月10日。此次世界蘭花會議聚焦在研討會議、專題演講，討論蘭花生態保育、生產方向等。今舉行閉幕典禮，農糧署副署長姚志旺、台南市副市長葉澤山、世界蘭花信託基金會理事長William Riley等人參與。

此次蘭花會議閉幕典禮同時舉辦理事長交接，威廉·萊利（William Riley）將理事長一職交棒給喬治‧哈特菲爾德（ George Hatfield），並宣布下一屆世界蘭花會議將由德國德勒斯頓辦理。除此之外，台南市政府更預告「2025亞太蘭展暨台灣國際蘭展」也將在台南舉辦的好消息。

亞太蘭展每3年舉辦一次，是亞太地區最著名的蘭花國際性活動，跟世界蘭花會議、台灣國際蘭展並列為世界三大蘭展，每每吸引近30國參展。去年在新加坡首次舉辦，便逾60家當地與海外業者參展，並展示超過1百種以上蘭花品種。

副市長葉澤山表示，今年的「世界蘭展」包含三個部分，包括蘭花會議、展覽與競賽，今日閉幕的蘭花會議為期四日，吸引了全球的蘭花業者、學者來台參加，競賽的參與踴躍也創下歷史。值得一提的是，大台南會展中心的蘭花展覽，與後壁的台灣國際蘭展同時舉行，雙展區互相輝映，精彩更勝以往。