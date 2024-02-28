營建業者搞創意！台南看花燈瘋猜名 有機會汽車開回家

隨著台南燈會開展，高雄發跡的清景麟集團於日前舉辦的猜毛森江建築命名」活動，引起全台民眾一陣瘋狂，紛至建築物前拍照打卡，希望自己成為萬中選一金頭腦幸運兒，將最大獎汽車開回家。集團指出，3月10日活動結束後，3月18日將揭曉正確答案並公布是否出現金頭腦幸運兒。

清景麟集團董事長林聰麟表示，高鐵大道與高鐵七路個案是集團入主上市櫃公司福裕的首場建案，公設禮聘建築師毛森江操刀設計，該案將成為毛森江角逐國外建築設計獎作品，呼聲極高，此案接待中心就坐落在台南市歸仁區高鐵大道及中正南路二段路口，鄰近燈會主展區，一樣由毛老師親手擘劃，獨特幾何堆疊構造，充分嶄露毛式風格。

林聰麟說，集團為呼應台灣燈會與台南建城400年城市建築獨有風景，特於日前拋出「猜毛森江建築」清景麟專屬猜名活動，活動24日開始，短短幾天在網路不斷竄燒發酵，頓時成為網美拍照打卡熱門景點。

集團指出，來自高雄的鞠先生，日前帶著家中三寶比擬建築物幾何堆疊，拍下創意合照，為抽中大獎，很認真的依照活動口訣「讚、拍、PO、猜、中」完成任務。首先，按讚成為清景麟集團粉絲，接著來到神祕建築物前拍照，並將照片PO上自己的臉書專頁設定公開分享，再回到清景麟集團臉書專頁留下自己的猜名，最後就是等大獎上門，鞠先生說有預感幸運兒就是他了！