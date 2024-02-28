營建業者搞創意！台南看花燈瘋猜名 有機會汽車開回家
隨著台南燈會開展，高雄發跡的清景麟集團於日前舉辦的猜毛森江建築命名」活動，引起全台民眾一陣瘋狂，紛至建築物前拍照打卡，希望自己成為萬中選一金頭腦幸運兒，將最大獎汽車開回家。集團指出，3月10日活動結束後，3月18日將揭曉正確答案並公布是否出現金頭腦幸運兒。
清景麟集團董事長林聰麟表示，高鐵大道與高鐵七路個案是集團入主上市櫃公司福裕的首場建案，公設禮聘建築師毛森江操刀設計，該案將成為毛森江角逐國外建築設計獎作品，呼聲極高，此案接待中心就坐落在台南市歸仁區高鐵大道及中正南路二段路口，鄰近燈會主展區，一樣由毛老師親手擘劃，獨特幾何堆疊構造，充分嶄露毛式風格。
林聰麟說，集團為呼應台灣燈會與台南建城400年城市建築獨有風景，特於日前拋出「猜毛森江建築」清景麟專屬猜名活動，活動24日開始，短短幾天在網路不斷竄燒發酵，頓時成為網美拍照打卡熱門景點。
集團指出，來自高雄的鞠先生，日前帶著家中三寶比擬建築物幾何堆疊，拍下創意合照，為抽中大獎，很認真的依照活動口訣「讚、拍、PO、猜、中」完成任務。首先，按讚成為清景麟集團粉絲，接著來到神祕建築物前拍照，並將照片PO上自己的臉書專頁設定公開分享，再回到清景麟集團臉書專頁留下自己的猜名，最後就是等大獎上門，鞠先生說有預感幸運兒就是他了！
「猜毛森江建築」活動，建築物正確命名已於日前由林聰麟寫下並在律師及媒體見證下封印交由律師保管，3月10日活動結束後，3月18日將揭曉正確答案並公佈是否出現金頭腦幸運兒，除猜出正確全名者有機會將大獎汽車開回家，猜中字數的民眾也有機會抽Gogoro機車和神祕加碼禮，獎項總價值超過上百萬，活動詳情可上「清景麟集團」官方臉書粉絲專頁查詢，活動辦法以官方公告為主。活動連結：https://reurl.cc/OGn7Y7。
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