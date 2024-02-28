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張嘉郡山海線都設聯合服務處 接班選下屆縣長？本人回應11字

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國民黨黨主席朱立倫（前排左五）今天參加縣雲林縣黨部新春團拜，並為立委許宇甄（前排左六）、張嘉郡（前排左四）聯合服務處揭牌。記者陳苡葳／攝影
國民黨黨主席朱立倫（前排左五）今天參加縣雲林縣黨部新春團拜，並為立委許宇甄（前排左六）、張嘉郡（前排左四）聯合服務處揭牌。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善兩屆將任滿，下屆縣長選舉藍營開始布局，國民黨此次大選翻轉雲林海線立委，黨主席朱立倫今參加縣黨部新春團拜，為立委許宇甄、張嘉郡聯合服務處揭牌，固守山線，張嘉郡也與立委丁學忠在海線成立聯合服務處，被視為張麗善接班人選，張嘉郡說，「只專注在能為雲林做什麼」，中央、地方會加強資源連線。

國民黨雲林縣黨部今在禮堂舉行新春團拜活動，近百名黨員齊聚，氣氛十分歡騰，朱立倫專程南下慶賀，也主持張嘉郡、許宇甄的聯合服務處成立儀式，多名黨籍縣議員，甚至泛藍的無黨籍議長黃凱及議員、鄉鎮市長和代表等也幾乎到齊。

國民黨今天展現大團結，張嘉郡於上月選後即與立委丁學忠在海線成立聯合服務處，今再與許宇甄成立山線聯合服務處，幾乎是完備在全縣的服務量能，外界解讀張嘉郡此舉是在為下屆縣長選舉做準備。

張嘉郡受訪時回應，無論什麼職務都不重要，只專注眼前能為雲林做什麼，盼外界勿過度猜測，強調現任3名不分區立委齊心合力支持張縣長的重大建設藍圖，目前接收到94件任務，接下來加強連線中央、地方資源。

據地方人士指出，國民黨在雲林縣的選舉幕後操盤仍以張家班為主，對於下屆縣長布局，張麗善表示，大家很關心的是雲林縣如何在短時間內發展與蛻變，這才是齊聚向心力最重要的一件事；黨部則說，現階段要趁大團結氣勢，順利拿下虎尾及麥寮的鄉鎮長補選。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠認為，本屆區域立委人選，國民黨未提名張嘉郡而是安排到不分區，他早大膽預測有安排參選下屆縣長的意味，今藉聯合服務處坐實這項預測。

林金忠說，當時若推選張嘉郡參選區域立委且當選，2年後她得中途落跑選縣長，對選情並不利。立委劉建國則表示，對此沒有特別看法，也不便評論。

至於民進黨的布局，林金忠指出還有2年多時間，一切言之過早；由於總統及立委選舉才剛落幕，接下來還有虎尾及麥寮的鄉鎮長補選、5月地方黨部主委改選等，劉建國認為，等這些事一件件完成，相信黨主席與下屆主委會做最完整的評估。

國民黨雲林縣黨部認為現階段要打鐵趁熱，延續黨內大團結氣勢順利拿下虎尾及麥寮的鄉鎮長補選，黨主席朱立倫（中）今天專程南下鼓勵虎尾鎮長候選人林嘉弘（右）、麥寮鄉長候選人許志豪（左）。記者陳苡葳／攝影
國民黨雲林縣黨部認為現階段要打鐵趁熱，延續黨內大團結氣勢順利拿下虎尾及麥寮的鄉鎮長補選，黨主席朱立倫（中）今天專程南下鼓勵虎尾鎮長候選人林嘉弘（右）、麥寮鄉長候選人許志豪（左）。記者陳苡葳／攝影

國民黨 張嘉郡 雲林

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