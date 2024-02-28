61歲日本志工年輕時愛上台灣 遠渡重洋投入燈會服務

2024台灣燈會在台南溫暖服務不分國界，南市府於燈會期間與大專院校及民間團體合作，招募近1500位志工投入燈會服務，其中輪值高鐵燈區i2服務站的日籍志工草間俊介遠從日本而來，熱情投入燈會志工服務，讚許台南的熱情以及團結一體的精神，讓人印象深刻。

南市府表示，61歲的草間俊介是退休記者，去年市府招募燈會志工期間，就主動透過越洋郵件報名。草間從24日至28日的5天燈會志工服務，期間提供日籍旅客場地諮詢、活動引導及日文導覽等服務，更配合行動諮詢志工提供走動式服務，遇到日本旅客也主動帶領前往參觀日本燈區，草間俊介先生說台灣燈會的美，令人震撼及感動。

他很高興可以在燈會服務期間結識台灣朋友，投入服務的這幾天都盡力協助引導來自各地的國際遊客體驗及感受台灣燈會之美。此外，這次也有文藻外語學校日文系學生及日籍學生來實地學習，草間先生全程以日語介紹高鐵燈會作品，雙方在交流間彼此鍛鍊語文能力，形成另一種台日交流。

草間先生說，1981年還是大學生，從日本到台灣單車環島旅行，當時在恆春海邊迷了路，幸好遇到好心的公車司機在黑夜中繞路載他找到落腳飯店，因為公車司機的善意與熱心，讓他從此愛上台灣，也決心投入志願服務，已陸續參與台中、台北及台南的燈會志工。

今年是草間第8次到台南，他細數曾去過的景點如烏山頭水庫和關子嶺溫泉、最喜歡的店鋪是阿堂鹹粥，草間先生說「台南美麗的城市就像一座大型博物館，值得讓人一再來訪。」

台南市政府表示，台南的熱情服務也不分國界，若有任何疑問或需協助事項，高鐵燈區及安平燈區都設有服務站，民眾皆可就近在各服務站尋求燈會志工夥伴的服務與協助。