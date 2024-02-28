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嘉市鐵路高架車輛調度基地未發包開挖到珍貴文資 完工添變數

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鐵道局執行嘉義市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等共3座車站，施工中。圖／取自鐵道局官網
鐵道局執行嘉義市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等共3座車站，施工中。圖／取自鐵道局官網

鐵道局執行嘉義鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等共3座車站，預訂2025年底完工，施工過程開挖到最早嘉義人骨骸及日治時期轉車台；水上鄉北回車輛調度基地遲未發包，工期長達39個月，車輛調度基地工程及文資保存，為完工增添變數。

鐵道局發包施工的6標鐵路高架及新建車站工程，預定2025年底完工，由於水上鄉北回車輛調度基地工程還未發包，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元，總負擔額48.2億元，市府已支付16億多元，今年又要付7億元。

車輛調度基地土地及地上物已完成徵收，碰上營建工程建材漲價及缺工，增加預算，至今未發包，地方擔心工程開挖又碰上最早嘉義人遺址，以及日治時期轉車台遺構，是否影響完工進度？

鐵道局中部工程分局說，水上車輛基地因計畫經費不足，還未公告招標，修正計畫已送國發會審議，續報請行政院核定中，等修正計畫核定後即可公告招標，基地發包後，會併同車站文資處理一併檢討計畫時程。

鐵路高架工程除車輛調度基地未發包，開挖珍貴文資，讓完工添變數，市府及議會要求中央兌現承諾全額負擔近50億元配合款，市長黃敏惠批中央全額負擔跳票！2003年前總統陳水扁同意中央全額負擔台中、台南、嘉義鐵路高架，行政院前院長蘇貞昌將市府負擔90多億減為40多億，市府達舉債上限。

鐵道局說，嘉義站是台灣早期第一座串聯台鐵、糖鐵北港線、阿里山林鐵等三鐵共構車站，也是嘉義計畫最核心一環，將保留再利用舊站及森鐵月台，改造成新舊共存都市門戶特色，高架車站設計以阿里山日出、雲海、晚霞、森鐵、鐵道5大景為概念，以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材等，展現阿里山意象。

鐵道局規畫設計高架嘉義車站以阿里山日出、雲海、晚霞、森鐵、鐵道5大景為概念，以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材等，展現阿里山意象。 圖／取自鐵道局官網
鐵道局規畫設計高架嘉義車站以阿里山日出、雲海、晚霞、森鐵、鐵道5大景為概念，以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材等，展現阿里山意象。 圖／取自鐵道局官網

嘉義 遺址 鐵路高架化 鐵道

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