嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站-民生南路站後天開放使用

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向中央爭取經費，獲交通部觀光署核定6000萬元，含中央補助3787萬元與地方配合款2213萬元，投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項，世賢路站-民生南路站各工項施做完畢，3月1日開放使用。

觀光新聞處長張婉芬說，嘉油鐵馬道途經美源、光路、獅子、紅瓦里等4里，延伸到水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，2008年闢建以來超過15年，照明燈具長年使用容易短路故障，這次含兩側欄杆在內，將全線燈具汰換，中央木棧板一併更換為堅固耐用混凝土仿木紋耐久材，大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。

這光環境使用燈具有更省電、不眩光、低色溫及造型佳等四大特點，並依照不同位置地點，採用不同高度與亮度照明方式，搭配暖色系照明，營造安全舒適夜間休憩環境，符合節能永續目標。