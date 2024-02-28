聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站-民生南路站後天開放使用
嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向中央爭取經費，獲交通部觀光署核定6000萬元，含中央補助3787萬元與地方配合款2213萬元，投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項，世賢路站-民生南路站各工項施做完畢，3月1日開放使用。
觀光新聞處長張婉芬說，嘉油鐵馬道途經美源、光路、獅子、紅瓦里等4里，延伸到水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，2008年闢建以來超過15年，照明燈具長年使用容易短路故障，這次含兩側欄杆在內，將全線燈具汰換，中央木棧板一併更換為堅固耐用混凝土仿木紋耐久材，大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。
這光環境使用燈具有更省電、不眩光、低色溫及造型佳等四大特點，並依照不同位置地點，採用不同高度與亮度照明方式，搭配暖色系照明，營造安全舒適夜間休憩環境，符合節能永續目標。
工程在減少民眾日常使用衝擊下，共分成3個工區施工，世賢路站－民生南路站為第一工區，第二工區 (民生南路站-南京路站)，工程進度正常推進，預計5月1日開放使用，並同步封閉第三工區 (南京路站-紅瓦厝站)，因第三工區除既有燈具、欄杆與人行道改善外，包含南京路站涼亭旁與道將圳站旁2座新設組合式公廁工程，工期較長，預計8月中旬完成施作，不便之處，請市民見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言