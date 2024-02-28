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嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站-民生南路站後天開放使用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用。圖／嘉市府提供

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向中央爭取經費，獲交通部觀光署核定6000萬元，含中央補助3787萬元與地方配合款2213萬元，投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項，世賢路站-民生南路站各工項施做完畢，3月1日開放使用。

觀光新聞處長張婉芬說，嘉油鐵馬道途經美源、光路、獅子、紅瓦里等4里，延伸到水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，2008年闢建以來超過15年，照明燈具長年使用容易短路故障，這次含兩側欄杆在內，將全線燈具汰換，中央木棧板一併更換為堅固耐用混凝土仿木紋耐久材，大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。

這光環境使用燈具有更省電、不眩光、低色溫及造型佳等四大特點，並依照不同位置地點，採用不同高度與亮度照明方式，搭配暖色系照明，營造安全舒適夜間休憩環境，符合節能永續目標。

工程在減少民眾日常使用衝擊下，共分成3個工區施工，世賢路站－民生南路站為第一工區，第二工區 (民生南路站-南京路站)，工程進度正常推進，預計5月1日開放使用，並同步封閉第三工區 (南京路站-紅瓦厝站)，因第三工區除既有燈具、欄杆與人行道改善外，包含南京路站涼亭旁與道將圳站旁2座新設組合式公廁工程，工期較長，預計8月中旬完成施作，不便之處，請市民見諒。

嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用，圖為施工前後對比。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道光環境優化，世賢路站-民生南路站後天開放使用，圖為施工前後對比。圖／嘉市府提供

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