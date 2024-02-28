翁章梁將赴日促銷 要多賣2成鳳梨

嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，年產量將近2萬8000公噸，去年出口550公噸金鑽鳳梨、牛奶鳳梨至日本，廣受喜愛，翁章梁昨天宣布3月5日將參加日本東京食品展，喊出「今年鳳梨出口量要成長2成」，進軍福岡縣、大分縣等地的超市。縣農會表示，鳳梨銷日零售價約是台灣3倍，持續助農民進軍日本市場。

縣府農業處長許彰敏說，嘉縣有北回歸線經過陽光充足，加上弱酸性的紅土丘陵地，地理環境和氣候條件非常適合鳳梨生長，種植面積約1500公頃，2月底至6月預計出口金鑽鳳梨，之後將由牛奶鳳梨接力出口。

翁章梁出席3月5至8日日本東京食品展的行前記者會，翁說，日本是台灣農產品外銷的第2大出口國，去年外銷550公噸鳳梨至日本深受喜愛。

今年陸續接獲日本訂單，希望今年出口量成長2成，達到660公噸，盼讓農民穩定生產，提升田間管理品質。

嘉縣農會總幹事黃貞瑜說，去年外銷日本的金鑽鳳梨，2台斤裝零售價120元，約是台灣3倍，牛奶鳳梨2台斤裝售價約170元，將持續協助鳳梨農精進種植技術，以進軍最高品質的日本市場為目標。

翁章梁將率8家業者參加日本東京食品展，展示鳳梨、烏魚子、地瓜酥、鳳梨酥、花生醬、苦茶油等。